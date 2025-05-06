В меню Кейт Миддлтон есть суперпродукт для снижения уровня холестерина: узнайте, что это

1:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не жалеет усилий, заботясь о своей красоте и здоровье, особенно сейчас, когда она находится в стадии ремиссии после онкологического заболевания. У нее есть несколько методов, которые позволяют ей всегда иметь безупречные волосы, а чтобы поддерживать свое тело и здоровье в хорошей форме, она использует универсальный суперпродукт.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кейт Миддлтон

По данным сайта SurreyLive, Кейт Миддлтон относится к тем людям, которые не могут обойтись без овсянки на завтрак. Как и другие знаменитости, принцесса Уэльская любит съесть тарелку хлопьев с фруктами и множеством питательных веществ, которые дают ей силы и энергию до обеда.

Автор Роберт Джобсон в своей книге "Екатерина, принцесса Уэльская" рассказал, что жена Уильяма, которая недавно оказалась в центре скандала в мире моды, придерживается диеты, богатой фруктами и овощами, которые составляют большую часть ее ежедневного рациона.

По его словам, "Кэтрин, как говорят, предпочитает на завтрак медленно усваиваемую энергетическую овсянку". Овес, который является основным продуктом питания принцессы Уэльской, называют "суперпродуктом" из-за его многочисленных полезных для здоровья свойств, в том числе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже рака, а также он помогает снизить уровень холестерина в крови.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл придерживаются одинаковой диеты. Мало кто знает, но они разделяют необычное совпадение в своем рационе, поскольку, как и принцесса Уэльская, герцогиня Сассекская также не обходится без овсянки на завтрак.

Сторонница здорового питания, она обычно выпивает чашку теплой воды с лимоном каждый день, а также зеленый сок вместо послеобеденного кофе.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.

