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Секрет веганской диеты гонщика Формулы-1 : он набрал 6 кг мышечной массы без мяса

1:53
Спорт

У одного из величайших гонщиков Формулы-1 в истории Льюиса Хэмилтона есть несколько секретов в диете, позволяющих ему оставаться в хорошей форме. Узнайте, что он ест каждый день. Может ли секрет завоевания стольких титулов чемпиона мира в Формуле-1 заключаться в веганской диете?

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Льюис Хэмилтон, один из величайших гонщиков в истории, уже 7 раз признавался лучшим в мире, а секрет его хорошей формы и характера как внутри, так и за рулем сверхбыстрых автомобилей Ferrari — веганская диета.

Гонщик начал придерживаться веганской диеты несколько лет назад, когда он полностью изменил свой рацион и начал употреблять растения и овощи, чтобы обеспечить организм питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья.

"Мои вкусовые рецепторы узнали о вещах, которые я никогда не думал, что буду есть, и теперь они мне нравятся: фалафель, авокадо, свекла, свежие и сушеные фрукты. Я также заметил заметное улучшение своей физической формы с тех пор, как перешел на этот рацион, и это мотивирует", — поделился пилот в последнем интервью.

Льюис Хэмилтон, который также произвел фурор своими интимными частями во время гонки, добавил: "Когда я перешел на растительную диету, эти взлеты и падения значительно сократились. Я также заметил положительное влияние на мой сон и общее состояние здоровья. Преимущества продолжают расти, и, честно говоря, я никогда не чувствовал себя лучше".

Несмотря на то, что пилот является веганом, он все равно ежедневно употребляет растительный белок.

Также он рассказал, что придерживается диеты, богатой белками, и редко употребляет рис, макароны и углеводы в целом, а также шоколад.

Уточнения

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды «Феррари». Семикратный чемпион мира.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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