Работа на даче – фитнес или вредное для тела занятие? Есть ли польза от такой тренировки, ответил эксперт

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Фитнес-тренер Наталья Шилова рассказала, что огородные работы не так уж бесполезны, благодаря им можно и скинуть лишние килограммы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород

"Работа на даче — не та физическая нагрузка, которая развивает силовые показатели и оздоравливает тело", — считает Шилова.

По её словам, для грамотного похудения нужны не только физические нагрузки, но и изменение рациона питания. А на даче все расслабляются под шашлыки и пенное. Тем не менее работы в саду не так бесполезны.

"Во время физической нагрузки на улице организм потребляет больше кислорода, и скорость окислительно-восстановительных процессов увеличивается. Снижаются кровяное давление и частота сердечных сокращений", — рассказала тренер.

Однако здесь работают "избранные" группы мышц. Они могут перенапрячься, поэтому важно соблюдать простые правила.

Разминка

Разогреть и размять мышцы помогут простые упражнения: 8 — 10 неглубоких приседаний разогреют нижний отдел позвоночника и мышцы ног. 10 — 15 неглубоких наклонов вперед-назад разогреют мышцы спины и подготовят тазобедренные суставы. 10 — 15 скручивающих поворотов торса в разные стороны помогут поясничному и шейно-плечевому отделам.

Все упражнения нужно делать медленно и подконтрольно.

Что "качают" дачники

В наклоне — мышцы спины и поясницы, а также мышцы ног. При согнутых коленях подключаются ягодичные мышцы. Если сажать растения сидя — это статическая нагрузка, которая заставляет работать все мышечные группы нижних конечностей. Её лучше чередовать с подъемами и растяжкой. Работа с граблями подключает мышцы плечевого пояса и мышц кора (пресс). Перекапывание грядок — укрепляются ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра, мышцы кора, плечевого пояса, спины и рук. Обрезка деревьев, кустов — мышцы спины и груди, ног, ягодичные, плеч и рук, а также все группы мышц-стабилизаторов — ведь важно еще и удержать равновесие. Перевозка груза на тачке — мышцы плечевого пояса и предплечья, мышцы спины, прямые и косые мышцы живота.

За час дачных работ можно потратить от 180 до 350 ккал в зависимости от интенсивности нагрузок, пишет KP. RU.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

