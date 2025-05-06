Работа на даче – фитнес или вредное для тела занятие? Есть ли польза от такой тренировки, ответил эксперт

Фитнес-тренер Наталья Шилова рассказала, что огородные работы не так уж бесполезны, благодаря им можно и скинуть лишние килограммы.
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород
"Работа на даче — не та физическая нагрузка, которая развивает силовые показатели и оздоравливает тело", — считает Шилова.
По её словам, для грамотного похудения нужны не только физические нагрузки, но и изменение рациона питания. А на даче все расслабляются под шашлыки и пенное. Тем не менее работы в саду не так бесполезны.
"Во время физической нагрузки на улице организм потребляет больше кислорода, и скорость окислительно-восстановительных процессов увеличивается. Снижаются кровяное давление и частота сердечных сокращений", — рассказала тренер.
Однако здесь работают "избранные" группы мышц. Они могут перенапрячься, поэтому важно соблюдать простые правила.
Разминка
Разогреть и размять мышцы помогут простые упражнения:
8 — 10 неглубоких приседаний разогреют нижний отдел позвоночника и мышцы ног.
10 — 15 скручивающих поворотов торса в разные стороны помогут поясничному и шейно-плечевому отделам.
Все упражнения нужно делать медленно и подконтрольно.
Что "качают" дачники
В наклоне — мышцы спины и поясницы, а также мышцы ног. При согнутых коленях подключаются ягодичные мышцы.
Если сажать растения сидя — это статическая нагрузка, которая заставляет работать все мышечные группы нижних конечностей. Её лучше чередовать с подъемами и растяжкой.
Работа с граблями подключает мышцы плечевого пояса и мышц кора (пресс).
Перекапывание грядок — укрепляются ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра, мышцы кора, плечевого пояса, спины и рук.
Обрезка деревьев, кустов — мышцы спины и груди, ног, ягодичные, плеч и рук, а также все группы мышц-стабилизаторов — ведь важно еще и удержать равновесие.
Перевозка груза на тачке — мышцы плечевого пояса и предплечья, мышцы спины, прямые и косые мышцы живота.
За час дачных работ можно потратить от 180 до 350 ккал в зависимости от интенсивности нагрузок, пишет KP. RU.
Уточнения
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.