Известного комментатора UFC наказали после слов о России

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Комментатор Джо Роган не будет работать на турнире UFC в Канаде. Его заменили на Доминика Круза.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Октагон ММА

Это произошло после высказывания комментатора о том, что он не собирается ехать в Канаду, а предпочтет этому визит в Россию. В итоге Рогана на турнире в Монреале 10 мая не будет.

Кроме Круза комментировать бои будут экс-чемпион организации Даниэль Кормье и Джон Аник.

Рогана все знают как поддерживающего Трампа человека, считающего, что Канада должна войти в состав США, пишет "Российская Газета".

Уточнения

Джозеф Джеймс «Джо» Роган (англ. Joseph James "Joe" Rogan. род. 11 августа 1967, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американский комик, актёр, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и телеведущий.

