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Известного комментатора UFC наказали после слов о России

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Спорт

Комментатор Джо Роган не будет работать на турнире UFC в Канаде. Его заменили на Доминика Круза.

Октагон ММА
Фото: flickr.com by Matthew Tosh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Октагон ММА

Это произошло после высказывания комментатора о том, что он не собирается ехать в Канаду, а предпочтет этому визит в Россию. В итоге Рогана на турнире в Монреале 10 мая не будет.

Кроме Круза комментировать бои будут экс-чемпион организации Даниэль Кормье и Джон Аник.

Рогана все знают как поддерживающего Трампа человека, считающего, что Канада должна войти в состав США, пишет "Российская Газета".

Уточнения

Джозеф Джеймс «Джо» Роган (англ. Joseph James "Joe" Rogan. род. 11 августа 1967, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американский комик, актёр, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и телеведущий. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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