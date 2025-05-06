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5 отличных упражнений для упругих ягодиц: тренируйся дома не хуже, чем в спортзале

1:53
Спорт

Сильные ягодицы важны не только для эстетики, но и для здоровья. Они поддерживают осанку, снижают нагрузку на спину и колени. Тренировать ягодицы можно и дома, используя только свои силы и правильную технику. При желании можно добавить мини-ленты или гантели.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Главное — следить за качеством движений. Чувствовать работу ягодичных мышц — уже половина успеха. Техника и контроль важнее количества повторений, уверены эксперты, которых цитирует ИА UlanMedia.

Вот пять эффективных упражнений для ягодиц, которые можно выполнять дома:

  1. Приседания. Это базовое упражнение, которое задействует не только ягодицы, но и мышцы ног, спины и кора. Для усиления нагрузки можно использовать мини-ленту или гантель.
  2. Ягодичный мостик. Сосредоточьтесь на финальной фазе движения, когда ягодицы максимально напряжены. Пауза в верхней точке увеличит эффективность упражнения.
  3. Выпады. Эти упражнения прорабатывают каждую ногу отдельно, устраняя мышечный дисбаланс. Выпады можно делать с гантелями или даже с рюкзаком, наполненным книгами.
  4. Donkey Kicks (удары осла). Это упражнение направлено на большую ягодичную мышцу. Оно подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет разогреть мышцы перед основной тренировкой. Важно контролировать каждое движение, чтобы избежать травм.
  5. Подъём ноги лёжа на боку. Это упражнение укрепляет среднюю и малую ягодичные мышцы, отвечающие за стабильность таза. Оно особенно полезно для тех, кто проводит много времени сидя. Фитнес-лента может усложнить выполнение и повысить эффективность.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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