Дмитрий Булыкин раскрыл главную проблему Спартака после зимней паузы — что пошло не так?

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал своё мнение о выступлении московского "Спартака" после зимней паузы в Российской Премьер-лиге. По его словам, команда неудачно вышла из перерыва, что отразилось на её результатах.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

Булыкин таким образом прокомментировал ничью "Спартака" с воронежским "Факелом". Он отметил, что удаление игрока сильно повлияло на ход матча.

По мнению Булыкина, у "Спартака" были хорошие шансы проявить себя в играх с такими командами, как "Махачкала" и "Рубин", и показать, что клуб претендует на чемпионство. Однако команда не смогла воспользоваться этими возможностями.

"Конечно, удаление очень сильно влияет на игру. Но до этого у "Спартака" были игры, начиная Махачкалой и заканчивая "Рубином", когда нужно было показать, что клуб бьется за чемпионство. Но не смогли", — сказал Булыкин.

В прессе активно обсуждали перспективы "Спартака" стать чемпионом, но сейчас борьба идёт за третье место. Исход этой борьбы остаётся неопределённым. Булыкин считает, что команда не смогла хорошо стартовать после зимней паузы, цитирует футболиста Газета.Ru.

Накануне "Спартак" сыграл вничью с "Факелом" (0:0). С 25-й минуты матч проходил вдесятером из-за удаления защитника Руслана Литвинова. Несмотря на это, "Спартак" набрал одно очко и остался на четвёртом месте в турнирной таблице, потеряв математические шансы на чемпионство.

Лидером чемпионата остаётся "Краснодар" с 61 очком. На четыре балла от него отстаёт "Зенит". Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 52 очками.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий.

