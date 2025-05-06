Аршавин откровенно о еврокубках: правда, которую не хотят слышать

Российские клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор — никакой Лиги чемпионов, Лиги Европы или конференций. И хотя болельщики ждут новостей, их пока нет.
"Футболисты, думаю, что готовы. Те, кто соответствует уровню, у кого есть уровень мастерства. Но я считаю, что все эти разговоры бессмысленны на данный момент времени. Пока вопрос не решен", — такими словами Андрей Аршавин обозначил текущую ситуацию с участием российских команд в еврокубках.
Вопрос возвращения команд из России снова стал предметом обсуждения в апреле — на конгрессе УЕФА в Белграде. Там президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на восстановление участия России в международных соревнованиях. Чуть позже и президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции подтвердил: санкции будут сняты, но только после окончания конфликта на Украине.
Тем временем футболисты продолжают тренироваться, выступать в национальном чемпионате и готовиться — мало ли что. "Мы готовы", — говорит Аршавин, бронзовый призёр Евро и экс-игрок "Зенита", — "но пока решение не принято, говорить об этом рано".
Ждём. Следим. Но пока — на паузе.
Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.
Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года прошёл в городе Подгорица (Черногория) с 23 по 27 апреля.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.