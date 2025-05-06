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Аршавин откровенно о еврокубках: правда, которую не хотят слышать

Спорт

Российские клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор — никакой Лиги чемпионов, Лиги Европы или конференций. И хотя болельщики ждут новостей, их пока нет.

Сборная России по футболу
Фото: commons.wikimedia.org by Steindy (обсуждение) 17:58, 27 November 2014 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сборная России по футболу

"Футболисты, думаю, что готовы. Те, кто соответствует уровню, у кого есть уровень мастерства. Но я считаю, что все эти разговоры бессмысленны на данный момент времени. Пока вопрос не решен", — такими словами Андрей Аршавин обозначил текущую ситуацию с участием российских команд в еврокубках.

Вопрос возвращения команд из России снова стал предметом обсуждения в апреле — на конгрессе УЕФА в Белграде. Там президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на восстановление участия России в международных соревнованиях. Чуть позже и президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции подтвердил: санкции будут сняты, но только после окончания конфликта на Украине.

Тем временем футболисты продолжают тренироваться, выступать в национальном чемпионате и готовиться — мало ли что. "Мы готовы", — говорит Аршавин, бронзовый призёр Евро и экс-игрок "Зенита", — "но пока решение не принято, говорить об этом рано".

Ждём. Следим. Но пока — на паузе.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года прошёл в городе Подгорица (Черногория) с 23 по 27 апреля.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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