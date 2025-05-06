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Франсис Нганну потерял сына и попал в жуткое ДТП — как он теперь живёт

2:20
Спорт

"Мой маленький мальчик, друг, напарник Коби" — так начинается исповедь Фрэнсиса Нганну. Бывший чемпион UFC переживает один из самых тёмных периодов в жизни. За последние месяцы его судьбу потрясли две страшные трагедии.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

Новая беда: смертельное ДТП в Камеруне

Совсем недавно Нганну оказался в центре жуткой аварии. Управляя мотоциклом, он случайно сбил девушку, возвращавшуюся с прогулки. Это случилось на его родине — в Камеруне. Спортсмен тут же бросился на помощь пострадавшей, лично доставив её в больницу. Но несмотря на все усилия врачей и быструю реакцию бойца, девушка умерла от тяжёлых травм.

По сообщениям СМИ, экс-чемпион в шоке от произошедшего и взял на себя все медицинские расходы. Местные власти призвали провести тщательное расследование. Сам Нганну выразил соболезнования семье погибшей:

"С самого начала я был рядом с семьёй, предлагая поддержку, утешение и глубочайшие соболезнования. Я несу их боль в себе", — цитирует TMZ.

Личное горе: смерть сына

Меньше чем за два месяца до трагедии в Камеруне Нганну потерял своего 15-месячного сына Коби. Мальчик скончался от врождённого заболевания мозга.

"Жизнь так несправедлива. Я не знаю, что делать. Я кричал его имя снова и снова, но он не отвечал.", — признался спортсмен в соцсетях.

Возвращение в клетку — и слёзы

Несмотря на личное горе, Фрэнсис нашёл в себе силы вернуться в спорт. Он дебютировал в лиге PFL, нокаутировав чемпиона Ренана Феррейру. После боя — ни слова о победе, только слёзы в память о сыне.

"Это всё было ради Коби. Мы хотели так почтить его память", — рассказал тренер бойца Эрик Никсик.

Бокс, поражения и тень прошлого

Ещё год назад Нганну уверенно пробовал силы в боксе. Он чуть не победил самого Тайсона Фьюри, но уступил спорным решением судей. Следующий бой с Энтони Джошуа закончился тяжёлым нокаутом. А затем — череда потерь, которые изменили его жизнь навсегда.

Уточнения

Франси́с Завье́ Нганну́ (фр. Francis Zavier Ngannou; род. 5 сентября 1986, Батье, Камерун) — камерунский профессиональный боксёр, боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории.

Сме́шанные боевые единобо́рства (также MMA — от англ. mixed martial arts) — вид спорта (часто неверно называемый "боями без правил"), представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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