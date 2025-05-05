Плюс килограммы и плюс болезни: чем опасна модная голодовка

1:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Акулина Бахтурина предупредила: отказ от пищи может обернуться целым букетом проблем со здоровьем.

Фото: https://www.freepik.com Диета

В беседе с "Лентой.ру" она подчеркнула, что стремление похудеть через голодовку часто оборачивается результатом, прямо противоположным желаемому.

По словам специалиста, когда организм сталкивается с недостатком питания, он переключается в режим энергосбережения. Это означает, что метаболизм замедляется, а после окончания диеты вес может не просто вернуться, но и превысить начальный показатель.

Как объясняет Бахтурина, в условиях голода организм начинает расходовать не только жир, но и мышечную ткань. Итог — упадок сил, вялость, ослабление тела и дополнительное замедление обменных процессов.

Недостаток питательных веществ, по её словам, напрямую влияет на работу жизненно важных органов: сердца, печени и почек. Голодание может стать катализатором серьёзных нарушений в их функционировании.

Эксперт указала, что длительное отсутствие еды нарушает гормональный фон. Это может привести к сбоям в работе щитовидной железы, проблемам с инсулином и лептином, а у женщин — к расстройствам менструального цикла. Постоянное чувство усталости становится привычным фоном.

Как поясняет Бахтурина, резкое ограничение питания нередко приводит к срывам и приступам переедания. В отдельных случаях это перерастает в серьёзные расстройства пищевого поведения, включая булимию.

Наконец, она напомнила: без достаточного количества белков, витаминов и минералов защитные функции организма резко ослабевают. В этот момент человек становится особенно уязвим перед вирусами и инфекциями.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

