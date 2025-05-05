Шесть шагов к идеальному телу: и всего за 15 минут в день

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Доктор Картик Кумар, сертифицированный специалист в области спортивной медицины, поделился простой, но эффективной формулой идеального тела. По его мнению, путь к подтянутой фигуре начинается вовсе не с многочасовых тренировок и сложных диет — достаточно шести базовых шагов.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Кумар подчеркивает: главное — не количество времени, проведённого в зале, а его насыщенность. Он рекомендует ежедневно уделять хотя бы 15 минут высокоинтенсивным упражнениям, которые запускают метаболизм и стимулируют сжигание жира.

Специалист объясняет, что без проработки ключевых мышечных групп говорить о подтянутом теле бессмысленно. В качестве основы он предлагает три упражнения: планка — для кора, обратные скручивания — для нижнего пресса, и "велосипед" — для косых мышц живота.

На следующем этапе Кумар рекомендует подключить силовые тренировки. По его словам, они не только формируют рельеф, но и ускоряют обмен веществ, способствуя похудению даже в состоянии покоя.

Врач также убеждён, что ежедневное кардио — обязательный элемент. И речь не только о беге: велосипед, плавание или быстрая ходьба тоже подойдут. Главное — регулярность, напоминает издание Men Today .

Завершая список, Кумар акцентирует внимание на двух вещах, которые чаще всего недооценивают. Во-первых, это вода — её нужно пить больше. Во-вторых, питание: без сбалансированного рациона ни одна тренировка не даст нужного эффекта.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

