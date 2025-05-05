Самбо и тренажёрный зал в Кремле: Путин раскрыл секрет своей мощной физической формы в 72 года

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Президент России Владимир Путин раскрыл детали своей спортивной жизни в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который был представлен телеканалом "Россия".

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

В фильме глава государства не только рассказал о своем подходе к физической активности, но и показал журналистам свой личный тренажёрный зал в Кремле.

По словам Путина, он ежедневно тренируется по утрам, уделяя спорту 1,5 часа. Это время он использует для разнообразных упражнений, поддерживая себя в отличной физической форме. Также президент регулярно посещает бассейн и включает в свои тренировки ледовые занятия, что говорит о его увлечении зимними видами спорта.

В фильме президент также рассказал, что самбо является для него важным видом спорта, который, по его мнению, способствует развитию детей.

Глава государства отметил, что самбо помогает не только физически, но и формирует дисциплину и волю, что имеет важное значение для молодого поколения.

Уточнения

Кремль (от рус. кремъ — «крепость»; однокоренные — кро́мка, кро́ме, укро́мный, кре́мень, крома́, закрома́, закро́м, крёмный) — укреплённое ядро исторического русского города, центральная и наиболее древняя его часть.

