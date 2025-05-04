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Леброн Джеймс объявил о завершении карьеры после поражения Лейкерс

1:38
Спорт

Баскетболист Леброн Джеймс рассказал о своем будущем после того, как сезон в Лос-Анджелесе завершился в первом раунде плей-офф НБА командой Minnesota Timberwolves.

Баскетбольная корзина
Фото: unsplash.com by Andy Hu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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"У меня нет ответа на этот вопрос. Я сяду с семьей, женой и группой поддержки и просто обсужу это и посмотрю, что из этого выйдет. И просто поговорю с самим собой о том, как долго я хочу продолжать играть", — отметил спортсмен.

У 40-летнего Джеймса есть возможность вернуться в "Лейкерс" в следующем сезоне за 52,6 миллиона долларов. Дата подачи заявки — 29 июня, иначе он станет свободным агентом.

Джеймс провел 11 сезонов в составе "Кливленда" (дважды), 7 в составе "Лейкерс" и 4 в составе "Майами".

Леброн — 21-кратный участник Матча всех звезд, четырехкратный чемпион и четырехкратный MVP.

Сейчас его средние показатели за карьеру составляют 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.

Он — лучший бомбардир в истории НБА, а в начале этого сезона он превзошел отметку в 50 000 очков в регулярном сезоне и плей-офф.

НБА и "Лейкерс", конечно, оставят все это на усмотрение Леброна.

Он сказал, что вопрос не в том, где он будет играть в следующем сезоне, а в том, "будет ли он вообще играть".

"Честно говоря, я сейчас не знаю ответа на этот вопрос", — ответил Джеймс.

Уточнения

Лебро́н Рэ́ймон Дже́ймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Огайо) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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