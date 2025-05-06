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Легенда марафона раскрывает простой трюк, который она использует, чтобы сделать бег легче

1:29
Спорт

Бег становится все более популярным в мире. Экс-рекордсменка мира Пола Рэдклифф дала несколько советов, которые помогут пережить изнурительные тренировки при подготовке к бегу на длинные дистанции.

Бегущий человек
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бегущий человек

По её словам, независимо от того, собираетесь ли вы пробежать свои первые 5 км или готовитесь к ультрамарафону, любая пробежка может быть сложной, и заставить ноги двигаться, когда все вокруг подсказывает вам остановиться, — это подвиг, независимо от ваших способностей.

Рэдклифф считает, что когда вы находитесь в "пещере боли" и все больше зависит от вашего психологического настроя, небольшие советы и рекомендации, которые помогут вам занять себя и успокоить разум, могут сыграть решающую роль.

Пола — икона бега на длинные дистанции с тремя победами в Лондонском и Нью-Йоркском марафонах и мировым рекордом среди женщин, который держался впечатляющие 16 лет; она хорошо разбирается в этой теме. Сейчас ей 51 год, она все еще участвует в марафонах и делится своими лучшими советами.

Она раскрывает, что ее трюк связан с ритмом.

На вопрос, использует ли он ритм, бегунья ответила: "Когда я нахожусь в трудных местах, я считаю в уме.

"Это все отвлекает, но к тому времени, как вы все это продумаете, "о, вот уже прошло 500 метров", мне потребовалось много времени, чтобы это продумать", — отметила она.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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