Тяжёлая утрата для меня: Геннадий Головкин опубликовал трогательный пост

Первый тренер президента НОК Казахстана Геннадий Головкин выразил соболезнования семье заслуженного тренера республики по боксу Виктора Дмитриева.
"От имени коллектива Национального олимпийского комитета Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Это тяжелая утрата не только для всего спортивного сообщества, но и для меня как его ученика. Виктор Константинович был не только прекрасным тренером, но и настоящим наставником, учителем и образцом для подражания", — написал Головкин на своей странице в социальных сетях.
Головкин добавил, что Виктор Дмитриев внес неоценимый вклад в развитие бокса в Казахстане, воспитав целое поколение талантливых спортсменов.
Генна́дий Генна́дьевич Голо́вкин (род. 8 апреля 1982, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней и второй средней весовых категориях.
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