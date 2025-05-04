Тяжёлая утрата для меня: Геннадий Головкин опубликовал трогательный пост

Первый тренер президента НОК Казахстана Геннадий Головкин выразил соболезнования семье заслуженного тренера республики по боксу Виктора Дмитриева.

"От имени коллектива Национального олимпийского комитета Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Это тяжелая утрата не только для всего спортивного сообщества, но и для меня как его ученика. Виктор Константинович был не только прекрасным тренером, но и настоящим наставником, учителем и образцом для подражания", — написал Головкин на своей странице в социальных сетях.