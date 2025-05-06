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Какая история стоит за фото Ямаля в объятиях Месси, за 17 лет до его фуррора в Интере и назначения его наследником

2:55
Спорт

Испания чествует Ламина Ямаля, феноменального игрока, который в 17 лет вывел "Барселону" против "Интера" в полуфинале Лиги чемпионов, завершившемся со счетом 3:3.

Барселона
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барселона

Как пишет Sport, новорожденная звезда "произвела впечатление на весь мир".

Другая ежедневная газета AS вышла с заголовком: "Замечательно, магия Ламина в его сотом матче за "Блауграну".

В "Интере" Ямаль раскрыл весь свой потенциал, показав, что сегодня он является уникальным игроком в мире.

Marca также назвала матч "фестивалем", а Mundo Deportivo прокомментировал выступление 17-летнего футболиста: "Mamma mia".

Неизбежно, сравнения с Лео Месси вернулись в изобилии: "Он — естественный наследник", — подчеркивает AS.

И слова, сказанные Симоне Индзаги после матча, имеют большое значение: "Я думаю, что Ламин Ямал — талант, который рождается каждые 50 лет, я был впечатлен, увидев его вживую".

Волшебство Ямаля против "нерадзурри" действительно ощущается как передача эстафетной палочки Месси. Молодой "Блауграна", похоже, готов продолжить свое наследие. И поэтому на ум приходит пророческая фотография, сделанная в сентябре 2007 года, почти 18 лет назад: 20-летний Лео Месси держит на руках новорожденного Ламина Ямаля. Однако за этой фотографией скрывается чистая случайность.

Ламин Ямал Насрауи Эбана родился в Рокафонда-де-Матаро, одном из самых популярных районов Барселоны, 13 июля 2007 года. Его отец — марокканец, маляр, мать — официантка из Экваториальной Гвинеи. Единственной привилегией района является вид на Средиземное море, в остальном же здесь царит нищета и лишения.

Неслучайно ЮНИСЕФ и "Барселона" вспомнили о Матаро, когда в сентябре 2007 года решили запустить новую инициативу: они решили создать благотворительный календарь, в котором самые известные игроки клуба позируют с детьми из самых неблагополучных районов города. Как Рокафонда де Матаро, как Ламин Ямаль.

Так, первая встреча Ламина Ямаля и Лео Месси датируется 2007 годом: семью Насрауи Эбана пригласили на "Камп Ноу", чтобы сделать те самые фотографии, которые сейчас облетают весь мир.

Месси улыбается, глядя на ребенка, лежащего в ванне: фотография, которая 17 лет спустя олицетворяет прошлое, настоящее и будущее клуба "Блауграна".

Ямаль впервые увидел "Камп Ноу" перед своим первым днем рождения. И если этого было недостаточно, он сделал это вместе с Лео Месси.

Уточнения

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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