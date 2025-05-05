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Аэропорт, аэропорт: жестокий совет тренеру с мировым именем после вылета из ЛЧ Азии

1:06
Спорт

Трудный период для Стефано Пиоли в Саудовской Аравии. Итальянский тренер "Аль-Насра" оказался в эпицентре бури из-за своих недавних неутешительных результатов и подвергается жесткой критике со стороны болельщиков, которые требуют его увольнения.

Стадион Аль-Наср
Фото: commons.wikimedia.org by Alina.chiorean, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион Аль-Наср

Его команда неожиданно выбыла из полуфинала Лиги чемпионов Азии, где ее соперником стал японский клуб "Кавасаки Фронтале", и теперь Пиоли обсуждается на посту тренера команды, в которую также входят Криштиану Роналду и Садио Мане.

Команда занимает третье место в лиге, отставая на 8 очков от лидера "Аль-Иттихада".

Экс-тренер "Милана" стал главным героем весьма примечательного эпизода после поражения в Лиге чемпионов Азии. В конце пресс-конференции Пиоли встал, чтобы выйти из зала, и арабский журналист крикнул ему: "Аэропорт, аэропорт".

Особый способ "посоветовать" ему покинуть Аль-Наср и вернуться домой. Какова реакция Пиоли? Ошеломленный вид, когда он вышел из пресс-центра.

Уточнения

Стефано Пиоли (итал. Stefano Pioli; род. 20 октября 1965, Парма, Италия) — итальянский футболист, защитник; тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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