Письма с пулями: темная сторона славы Дэвида Бекхэма — вот кто угрожал звезде футбола

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За последние годы Дэвид Бекхэм медленно, но верно перешел от роли воинственного футболиста к роли британской иконы моды.

Фото: commons.wikimedia.org by ger1axg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дэвид Бекхэм

Все более заметной становится другая сторона экс-футболиста: юмористический, самоироничный человек, осознающий свои собственные ценности и слабости. Тот, кто живет ради своей семьи, и чьим главным сокровищем является душевное спокойствие.

Его бывшая помощница снова появилась перед камерами и заявила: как бы ни закрывалась могущественная чета Бекхэмов, она не лгала в 2004 году и завела роман с Дэвидом в Мадриде.

Футбол всегда рождал икон и звезд, но, пожалуй, Бекхэм был первым, кто стал настоящим брендом. Это произошло в начале его карьеры, что часто ставило его в затруднительное положение перед тренером или командой. Хотя, по его собственному признанию, слава никогда не была для него приоритетом выше футбола, в 1990-х годах с массовой истерией и таблоидами, пожалуй, было еще сложнее иметь дело: ведь у известных людей не было социальной платформы, где они могли бы напрямую говорить с миром.

Однако несколько лет назад Бекхэм начал использовать не только социальные сети, но и стриминговые сервисы, чтобы рассказать историю своей карьеры с собственной точки зрения.

В 2023 году вышел четырехсерийный мини-сериал о футболисте, в котором он сталкивается с болезненными противоречиями, касающимися как личной жизни, так и карьеры.

Бекхэм с детства жил футболом, и ему было ясно, что это его будущее. И его талант проявился с самого начала: как вспоминают бывшие игроки "Манчестера" в вышеупомянутом документальном фильме, тренер Алекс Фергюсон сажал Дэвида на трибуны за скамейку запасных или брал его в раздевалку для взрослых, когда ему было 12-13 лет. Это означало привилегированное отношение, так многого от него ожидали.

Наконец, поворотным моментом в его карьере стал гол, забитый с середины площадки в возрасте 21 года: недаром этот захватывающий удар был назван одним из величайших голов эпохи, который все будут помнить и 25 лет спустя. Юный Дэвид с раннего подросткового возраста часто боролся с тоской по дому: он рос в дружной и поддерживающей семье, и когда в 12 лет он подписал контракт с "Манчестером", он был далеко от дома.

Бекхэм ушел из футбола 12 лет назад, но он по-прежнему остается одним из самых известных футболистов. Как он говорит в фильме, ему было очень трудно принять решение уйти из спорта, так как он не верит, что на Земле есть человек, который любил бы футбол больше, чем он.

"Но что-то изменилось. После игр я проснулся уставшим", — вспоминает Бекхэм.

Его карьера принимала интересные повороты: поначалу он не мог представить, что сможет всю жизнь не играть за "Манчестер". Команда была его семьей, он вырос там, из подростка он стал мужчиной.

Забив несколько знаковых голов и выиграв с ними несколько трофеев, они все равно были проданы в "Барселону" без единого слова после трудного периода. Бекхэм пережил и взлеты, и падения как в родном клубе, так и в сборной Англии: некоторые болельщики боготворили его, но были случаи, когда на приеме в адресованных ему письмах находили пули.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

