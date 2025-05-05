Величайший дар: первенец родился у пилота Формулы-1 Ферстаппена

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Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 из команды Red Bull Макс Ферстаппен поделился в социальных сетях новостью о том, что у него и его жены Келли Пике родился первый ребенок.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Подошва стопы месячного младенца

"Добро пожаловать в этот мир, милая Лили. Наши сердца переполнены радостью, ты — величайший дар. Мы так сильно тебя любим", — поделился сообщением, приложив две фотографии, чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Он пропустил пресс-день Гран-при Майами из-за рождения своего первенца, но затем прибыл на место проведения гонки во Флориде.

Уточнения

Ма́кс Эми́лиан Ферста́ппен (нидерл. Max Emilian Verstappen; род. 30 сентября 1997, Хасселт, Бельгия) — нидерландский автогонщик.

