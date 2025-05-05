Шок в Бундеслиге: Мюллер потерял сознание, накрытый брезентом

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В матче за право остаться в Бундеслиге вратарь команды "Хайденхам" Кевин Мюллер после столкновения лежал на земле без сознания, ему пришлось высовывать язык, затем футболиста накрыли брезентом и более десяти минут оказывали медицинскую помощь. В конце концов голкипера унесли с поля на носилках.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

На 50-й минуте матча "Хайденхайм" — "Бохум" произошла драматическая сцена: вратарь хозяев поля Кевин Мюллер столкнулся с игроком "Бохума" Ибрагимом Сиссоко, после чего упал без сознания на землю с кровоточащей раной на голове. Почувствовав неладное, на стадионе воцарилась ошеломленная тишина, и немцы вспомнили драму Барнабаса Варги на прошлогоднем чемпионате Европы, который там проходил.

Игроки на поле немедленно оказали первую помощь несчастному вратарю, один из них попытался высунуть ему язык, чтобы тот не проглотил его, в то время как медицинский персонал бросился на поле.

По данным издания Bild, вратарю оказали помощь около двенадцати врачей и парамедиков. Через некоторое время болельщики, включая приехавшую команду "Бохум", начали скандировать имя Кевина Мюллера. Через одиннадцать минут оказания помощи Мюллера унесли на носилках, стабилизировав его голову и шею.

Матч завершился со счетом 0:0, но это стало уже совсем второстепенным, хотя обеим командам действительно нужна была победа: "Бохум" по-прежнему идет последним с 22 очками, а "Хайденхайм" — на 16-м месте с 26 очками, так что на данный момент им предстоит бороться за место в квалификации.