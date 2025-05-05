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Джокович рассказал, что таскается по больницам уже 6 месяцев, и разочарован врачами

1:32
Спорт

Новак Джокович сделал интересный комментарий о своем неудачном сезоне.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Сербский теннисист отчаянно гонится за сотым титулом в своей карьере, не выигрывая трофеев почти два года (за исключением олимпийского золота в Париже-2024). В довершение всего, он все чаще страдает от травм, а его физическая форма ухудшается. Поэтому он не примет участия в предстоящем турнире в Риме, который является генеральной репетицией "Ролан Гаррос".

На вопрос о том, что происходит с его карьерой, Джокович рассказал о проблемах со здоровьем — как личных, так и семейных.

"Из-за прошлогодней операции и проблем со здоровьем у моих близких родственников я последние 5-6 месяцев таскаюсь по больницам. Я был у разных врачей — и дома, и за границей. Мне было интересно и любопытно, что они едят и пьют. И я был разочарован, так как большинство из них едят фастфуд и пьют газировку", — сказал Новак.

Известно, что теннисист и его семья, особенно жена Елена, являются сторонниками здорового питания. Несколько лет назад они даже открыли веганский ресторан.

Слова Джоковича прозвучали на фоне спада в мировом рейтинге. Многие сплетничают о том, 37-летний теннисист близок к уходу из большого спорта, однако пока он официально не объявлял о таких намерениях.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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