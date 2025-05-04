Без мяса и яиц: веган Хэмилтон выбрал этот дешёвый суперпродукт для ежедневно рациона

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Многие люди могут подумать, что веганы слабы или лишены энергии, но повсюду есть знаменитости, которые доказывают обратное, например, Шуша и Льюис Хэмилтон, величайший гонщик Формулы-1 последних лет и победитель 7 чемпионатов мира. И еще меньше людей знают, что этот вид спорта требует от пилотов огромных затрат энергии.

Фото: flickr.com by Stuart Seeger from College Station, Texas, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автогонки

Льюис Хэмилтон, веган с 2017 года, под влиянием друга отказался от продуктов животного происхождения. С тех пор, несмотря на трудный старт, он пристрастился к более чистой диете, секрет которой — некоторые продукты, которые можно найти в любом супермаркете, и которые также гарантировали ему прирост в 6 кг чистой мышечной массы.

Среди множества любимых блюд, таких как свекла и авокадо, которое также является любимым блюдом Кейт Миддлтон, Льюис Хэмилтон больше всего любит хумус.

Традиционное арабское блюдо, представляющее собой пасту из нута, тахини, оливкового масла, лимонного сока, соли и чеснока, является большой страстью пилота и стало неотъемлемой частью его веганской диеты.

В интервью журналу Vanity Fair Льюис Хэмилтон заверил, что это блюдо не исключено из его рациона: "Раньше я смотрел на хумус и думал: "Ни за что я не буду его есть". А теперь я его обожаю. Это мое любимое блюдо каждый день".

Подобно авокадо и овсу, хумус считается суперпродуктом. Среди его преимуществ — снятие воспалений благодаря антиоксидантам и богатству витаминов и минералов, а также улучшение пищеварения.

Уточнения

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды «Феррари». Семикратный чемпион мира.



