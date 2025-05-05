Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать стиль путешествия по Намибии: самостоятельно или в группе
Охота на мышей: кто справится лучше — кот или кошка
Почему одни машины живут полвека, а другие сыплются на 150 тысячах — смотрим без розовых очков
Юлия Пересильд сравнила свою дочь с голливудскими артистами
Неожиданный союз: гигантский телескоп Европы стал ещё мощнее — и вот почему
Рыбный апокалипсис: сельдь заполонила побережье Сахалина — что происходит на самом деле
Больше никаких жёстких пирожков: этот кулинарный трюк превратит ваше тесто в облачко – раскройте секрет нежности
Урожайный июнь: мощные методы подкормки томатов для рекордов
Идеальный Wi-Fi в квартире: куда именно нужно ставить роутер

Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие

1:38
Спорт

Нередко люди старше 60 лет чувствуют себя слабыми и теряют равновесие. Есть выход! Простое упражнение для обретения силы не требует специального оборудования и находится прямо у вас под носом: подъем по лестнице.

Ходьба по лестнице
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Ходьба по лестнице

Лестница заставляет ваше тело работать против гравитации. Каждый шаг активирует ваши ноги, ядро и стабилизаторы, превращая рутинное действие в тренировку всего тела.

Для пожилых людей это приводит к ощутимым преимуществам, которые выходят далеко за рамки базовой физической формы.

Поднимаясь по лестнице, вы активируете ягодицы, четырехглавые мышцы, икры и подколенные сухожилия, все необходимые мышцы для повседневных действий.

Лестница требует от вас поднятия веса, тем самым замедляя потерю мышечной массы, часто связанную со старением. Каждый шаг требует незначительных сдвигов в распределении веса и осанке, улучшая проприоцепцию — естественное ощущение положения вашего тела.

Эта непрерывная корректировка помогает снизить риск падений, что может стать серьезной проблемой после 60 лет.

Исследователи также отмечают, что подъем по лестнице укрепляет кости и может снизить риск остеопороза. Вы можете начать с поручня для поддержки, и со временем вы заметите, что лучше держите равновесие.

Перед началом работы обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть уже существовавшие заболевания, такие как проблемы с сердцем или тяжелый артрит.

Уточнения

Равнове́сие или бала́нс, — состояние системы, описываемой в естественных и гуманитарных науках: система считается находящейся в состоянии равновесия, если одни воздействия на неё компенсируются другими или отсутствуют вообще.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок
Экономика и бизнес
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок Аудио 
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору
Авто
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору Аудио 
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем
Пахнет тревогой: почему кошки избегают некоторых людей
5 опасных стереотипов о диабете: почему в них нельзя верить
Альпийские пейзажи зовут: узнайте, как увидеть Швейцарию во всей красе за 48 часов
Машины, которые дарят комфорт, не разоряя: как уложиться в миллион и не пожалеть
Величайший дар: первенец родился у пилота Формулы-1 Ферстаппена
Что умеет USB на роутере: cкрытый потенциал Wi-Fi-роутера, который удивит вас
Творожно-яблочное волшебство: готовим быстрый и полезный десерт в микроволновке за 8 минут
Почему дизайнерская отделка требует запаса: один приём опытных мастеров ремонта, который избавит от проблем
Цветочный праздник: как добиться пышного цветения гортензий всё лето
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.