Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие

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Нередко люди старше 60 лет чувствуют себя слабыми и теряют равновесие. Есть выход! Простое упражнение для обретения силы не требует специального оборудования и находится прямо у вас под носом: подъем по лестнице.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

Лестница заставляет ваше тело работать против гравитации. Каждый шаг активирует ваши ноги, ядро и стабилизаторы, превращая рутинное действие в тренировку всего тела.

Для пожилых людей это приводит к ощутимым преимуществам, которые выходят далеко за рамки базовой физической формы.

Поднимаясь по лестнице, вы активируете ягодицы, четырехглавые мышцы, икры и подколенные сухожилия, все необходимые мышцы для повседневных действий.

Лестница требует от вас поднятия веса, тем самым замедляя потерю мышечной массы, часто связанную со старением. Каждый шаг требует незначительных сдвигов в распределении веса и осанке, улучшая проприоцепцию — естественное ощущение положения вашего тела.

Эта непрерывная корректировка помогает снизить риск падений, что может стать серьезной проблемой после 60 лет.

Исследователи также отмечают, что подъем по лестнице укрепляет кости и может снизить риск остеопороза. Вы можете начать с поручня для поддержки, и со временем вы заметите, что лучше держите равновесие.

Перед началом работы обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть уже существовавшие заболевания, такие как проблемы с сердцем или тяжелый артрит.

Уточнения

Равнове́сие или бала́нс, — состояние системы, описываемой в естественных и гуманитарных науках: система считается находящейся в состоянии равновесия, если одни воздействия на неё компенсируются другими или отсутствуют вообще.

