Помогает ли протеин перед сном нарастить мышечную массу? Отвечают эксперты

Эксперты в области фитнеса рассказали, может ли употребление протеина перед сном повлиять на рост мышц.
"Тем, кто тренируется и стремится к гипертрофии, рекомендуется употреблять перед сном качественный белок, например, казеин, творог, греческий йогурт или яйца, чтобы обеспечить поступление аминокислот во время сна и способствовать синтезу белка", — говорит диетолог Ванесса Фюрстенбергер.
Для тех, кто не тренируется, белок также может обеспечить чувство сытости и предотвратить пробуждения ночью и перекусы вредной пищей.
"Он может улучшить качество сна, но не приведет к росту мышц, если не будет стимула, вызванного физическими упражнениями", — добавляет специалист.
Среди преимуществ потребления белка перед сном можно выделить:
Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — высокомолекулярное органическое соединение, состоящее из цепочек аминокислот, связанных между собой пептидными связями.
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