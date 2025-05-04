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Помогает ли протеин перед сном нарастить мышечную массу? Отвечают эксперты

Спорт

Эксперты в области фитнеса рассказали, может ли употребление протеина перед сном повлиять на рост мышц.

протеин
Фото: Freepik by DC Studio is licensed under Рublic domain
протеин

"Тем, кто тренируется и стремится к гипертрофии, рекомендуется употреблять перед сном качественный белок, например, казеин, творог, греческий йогурт или яйца, чтобы обеспечить поступление аминокислот во время сна и способствовать синтезу белка", — говорит диетолог Ванесса Фюрстенбергер.

Для тех, кто не тренируется, белок также может обеспечить чувство сытости и предотвратить пробуждения ночью и перекусы вредной пищей.

"Он может улучшить качество сна, но не приведет к росту мышц, если не будет стимула, вызванного физическими упражнениями", — добавляет специалист.

Среди преимуществ потребления белка перед сном можно выделить:

  1. Стимуляция синтеза мышц во время сна, когда организм переходит к восстановлению и реконструкции мышц.
  2. Более эффективное восстановление мышц, особенно после ночных тренировок.
  3. Сохраняет мышечную массу даже при диетах с дефицитом калорий.
  4. Дарит ночное насыщение
  5. Стабилизирует выброс инсулина, поддерживая более стабильный уровень энергии.

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — высокомолекулярное органическое соединение, состоящее из цепочек аминокислот, связанных между собой пептидными связями.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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