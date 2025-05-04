Какое лучшее время для спорта, чтобы жить дольше? Вот что говорит наука

2:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Активный образ жизни полезен для здоровья. Научно доказано, что физическая активность считается лекарством: она улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунную систему, помогает бороться с возрастной потерей мышечной массы и повышает моральный дух.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тренировка

Однако не у всех людей одинаковый уровень энергии в течение дня. Некоторые из нас испытывают прилив энергии по утрам, что заставляет нас заниматься спортом в ранние часы дня.

Другие, с другой стороны, предпочитают использовать вторую половину дня или вечер, часто из-за нехватки времени заранее, чтобы полностью включиться в свою программу физических упражнений. Возникает закономерный вопрос: так ли полезны утренние упражнения, как и вечерние?

Оказалось, что время суток, в которое вы занимаетесь спортом, также может влиять на продолжительность вашей жизни? Наши биологические часы, или циркадный ритм, влияют на то, как наш организм реагирует на физические упражнения. Это означает, что уровень нашей энергии, работоспособность и даже долгосрочные преимущества физической активности могут меняться в зависимости от времени суток, в которое мы двигаемся.

Занятия спортом поздним утром или ранним вечером — между 11:00 и 17:00 — представляют собой идеальный компромисс: организм бодрствует, физиологические функции находятся на пике, а положительное воздействие на сердце, обмен веществ и настроение усиливается.

Утренние упражнения помогут вам правильно начать день, ускорить сжигание жира и выработать режим. Исследования на эту тему показывают, что вечерние упражнения могут действовать как клапан сброса давления и способствовать улучшению качества сна, если только вы не занимаетесь спортом слишком поздно.

На самом деле главное — регулярность. Эксперты сходятся во мнении, что не менее 30 минут физической активности в день, включая силовые тренировки, кардионагрузки, упражнения на гибкость и равновесие, важнее, чем точное время суток.

А чтобы надеяться на здоровое старение, мы должны придерживаться комплексного подхода: сбалансированное питание, полноценный сон, управление стрессом и полноценная социальная жизнь. Все эти факторы взаимодействуют друг с другом, способствуя гармоничному долголетию. В конечном счете, не существует универсального "идеального" времени для занятий спортом.

Речь идет о поиске времени, которое наилучшим образом вписывается в вашу повседневную жизнь и позволяет вам сохранять мотивацию в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, «жизнь» и ῥυθμός — rhythmos, «любое повторяющееся движение, ритм») — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

