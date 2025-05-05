Хватит стареть: 5 упражнений вернут телу гибкость и силу после 50

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Фитнес-тренер КэролАнн поделилась рекомендациями для женщин старше 50, которые хотят поддерживать здоровье и стройность. С возрастом часто снижается подвижность, ухудшается осанка, а мышцы теряют силу. Однако регулярные тренировки могут помочь справиться с этими изменениями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тренировка

КэролАнн подчеркнула, что укрепление мышц пресса помогает предотвратить остеопороз и артрит, улучшает устойчивость, равновесие, осанку и общую подвижность. Для достижения наилучших результатов она рекомендует выполнять пять базовых упражнений, тренируясь три дня в неделю с чередованием упражнений и отдыхом на два дня, сообщает ИА UlanMedia (УланМедиа).

День первый

1. Отжимания от стены (3 подхода по 15 повторений):

Встаньте у стены, ноги на ширине плеч.

Вытяните руки вперёд и положите их на стену на уровне груди.

Согните руки в локтях, приближая грудь к стене, затем выпрямите руки для возврата в исходное положение.

2. Мёртвый жук (1 подход по 10 повторений):

Лягте на спину на коврик, сохраняя таз в нейтральном положении.

Поднимите ноги, согнутые в коленях под прямым углом, и вытяните руки вверх.

Напрягите мышцы пресса, вытягивая и опуская одну ногу и противоположную руку вниз, затем повторите, меняя стороны.

3. Ягодичный мост (3 подхода по 10 повторений):

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол.

Поднимайте бёдра вверх, напрягая основные мышцы, пока ваше тело не образует прямую линию от плеч до коленей.

Плавно опустите бёдра обратно.

День второй

1. Планка на предплечьях (3 подхода по 30-60 секунд):

Лягте на живот на коврик.

Разместите предплечья на коврике, чтобы локти оказались под плечами.

Вытяните тело в прямую линию от головы до стоп, удерживая ровную спину и напряжённый корпус.

2. Рубка дров (3 подхода по 10 повторений):

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и соедините руки перед собой.

Поднимите обе руки вверх, отводя их по диагонали в сторону, затем присядьте, как будто рубите дрова, делая маховое движение руками вниз к противоположной стороне.

Встаньте обратно, поднимая руки вверх по диагонали за голову.

3. Супермен (3 подхода по 10 повторений):

Лягте лицом вниз на землю, вытянув руки перед собой.

Одновременно поднимите грудь, голову, руку и противоположную ногу на пару сантиметров от земли.

Опустите голову, руку и ногу, затем повторите движение на другой стороне, напрягая мышцы пресса и ягодиц.

День третий:

1. Боковая планка (3 подхода по 30-60 секунд):

Лягте на левый бок и поднимите тело на левое предплечье, удерживая плечи, бёдра и колени на одной линии.

Правую руку положите на бок, следите за ровной спиной.

Для усложнения поднимитесь на вытянутой руке, оторвав бёдра от пола и вытянув правую руку вверх.

Повторите с другой стороны.

2. Баланс в четырёх точках (1 подход по 10 повторений):

Встаньте на четвереньки.

Вытяните левую ногу назад и правую руку вперёд, удерживая плечи и бёдра на одной линии.

Задержитесь в этом положении, затем вернитесь в исходное положение и повторите на другой стороне.

3. Ягодичный мост (3 подхода по 10 повторений):

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол.

Поднимите бёдра вверх, удерживая напряжёнными основные мышцы, затем плавно опустите их обратно.

День четвёртый:

1. Рубка дерева (3 подхода по 10 повторений):

Встаньте, ноги на ширине плеч, руки перед собой.

Поднимите обе руки вверх, отводя их по диагонали в сторону.

Присядьте, делая маховое движение руками вниз к противоположной стороне, как будто рубите дрова.

Вернитесь в исходное положение.

2. Мёртвый жук (1 подход по 10 повторений):

Лягте на спину, поднимите ноги, согнутые в коленях, и вытяните руки вверх.

Напрягая мышцы пресса, вытягивайте и опускайте одну ногу и противоположную руку, затем повторите, меняя стороны.

3. Планка на предплечьях (3 подхода по 30-60 секунд):

Лягте на живот, разместите предплечья на коврике.

Вытяните тело в одну линию, удерживая ровную спину и напряжённый корпус.

День пятый:

1. Боковая планка (3 подхода по 30-60 секунд):

Лягте на левый бок, поднимите тело на левое предплечье.

Правую руку положите на бок, удерживая ровную спину.

Для усложнения поднимите правую руку вверх.

Повторите с другой стороны.

2. Супермен (3 подхода по 10 повторений):

Лягте лицом вниз, вытянув руки перед собой.

Одновременно поднимите грудь, голову, руку и противоположную ногу на пару сантиметров от земли.

Опустите голову, руку и ногу, затем повторите на другой стороне, напрягая мышцы пресса и ягодиц.

3. Баланс в четырёх точках (1 подход по 10 повторений):

Встаньте на четвереньки.

Вытяните левую ногу назад и правую руку вперёд, удерживая плечи и бёдра на одной линии.

Задержитесь в этом положении, затем вернитесь в исходное положение и повторите на другой стороне.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать хорошую физическую форму, улучшить здоровье и самочувствие после 50 лет.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.

