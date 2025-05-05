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Хватит стареть: 5 упражнений вернут телу гибкость и силу после 50

6:13
Спорт

Фитнес-тренер КэролАнн поделилась рекомендациями для женщин старше 50, которые хотят поддерживать здоровье и стройность. С возрастом часто снижается подвижность, ухудшается осанка, а мышцы теряют силу. Однако регулярные тренировки могут помочь справиться с этими изменениями.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

КэролАнн подчеркнула, что укрепление мышц пресса помогает предотвратить остеопороз и артрит, улучшает устойчивость, равновесие, осанку и общую подвижность. Для достижения наилучших результатов она рекомендует выполнять пять базовых упражнений, тренируясь три дня в неделю с чередованием упражнений и отдыхом на два дня, сообщает ИА UlanMedia (УланМедиа).

День первый

1. Отжимания от стены (3 подхода по 15 повторений):

  • Встаньте у стены, ноги на ширине плеч.
  • Вытяните руки вперёд и положите их на стену на уровне груди.
  • Согните руки в локтях, приближая грудь к стене, затем выпрямите руки для возврата в исходное положение.

2. Мёртвый жук (1 подход по 10 повторений):

  • Лягте на спину на коврик, сохраняя таз в нейтральном положении.
  • Поднимите ноги, согнутые в коленях под прямым углом, и вытяните руки вверх.
  • Напрягите мышцы пресса, вытягивая и опуская одну ногу и противоположную руку вниз, затем повторите, меняя стороны.

3. Ягодичный мост (3 подхода по 10 повторений):

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол.
  • Поднимайте бёдра вверх, напрягая основные мышцы, пока ваше тело не образует прямую линию от плеч до коленей.
  • Плавно опустите бёдра обратно.

День второй

1. Планка на предплечьях (3 подхода по 30-60 секунд):

  • Лягте на живот на коврик.
  • Разместите предплечья на коврике, чтобы локти оказались под плечами.
  • Вытяните тело в прямую линию от головы до стоп, удерживая ровную спину и напряжённый корпус.

2. Рубка дров (3 подхода по 10 повторений):

  • Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и соедините руки перед собой.
  • Поднимите обе руки вверх, отводя их по диагонали в сторону, затем присядьте, как будто рубите дрова, делая маховое движение руками вниз к противоположной стороне.
  • Встаньте обратно, поднимая руки вверх по диагонали за голову.

3. Супермен (3 подхода по 10 повторений):

  • Лягте лицом вниз на землю, вытянув руки перед собой.
  • Одновременно поднимите грудь, голову, руку и противоположную ногу на пару сантиметров от земли.
  • Опустите голову, руку и ногу, затем повторите движение на другой стороне, напрягая мышцы пресса и ягодиц.

День третий:

1. Боковая планка (3 подхода по 30-60 секунд):

  • Лягте на левый бок и поднимите тело на левое предплечье, удерживая плечи, бёдра и колени на одной линии.
  • Правую руку положите на бок, следите за ровной спиной.
  • Для усложнения поднимитесь на вытянутой руке, оторвав бёдра от пола и вытянув правую руку вверх.
  • Повторите с другой стороны.

2. Баланс в четырёх точках (1 подход по 10 повторений):

  • Встаньте на четвереньки.
  • Вытяните левую ногу назад и правую руку вперёд, удерживая плечи и бёдра на одной линии.
  • Задержитесь в этом положении, затем вернитесь в исходное положение и повторите на другой стороне.

3. Ягодичный мост (3 подхода по 10 повторений):

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол.
  • Поднимите бёдра вверх, удерживая напряжёнными основные мышцы, затем плавно опустите их обратно.

День четвёртый:

1. Рубка дерева (3 подхода по 10 повторений):

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, руки перед собой.
  • Поднимите обе руки вверх, отводя их по диагонали в сторону.
  • Присядьте, делая маховое движение руками вниз к противоположной стороне, как будто рубите дрова.
  • Вернитесь в исходное положение.

2. Мёртвый жук (1 подход по 10 повторений):

  • Лягте на спину, поднимите ноги, согнутые в коленях, и вытяните руки вверх.
  • Напрягая мышцы пресса, вытягивайте и опускайте одну ногу и противоположную руку, затем повторите, меняя стороны.

3. Планка на предплечьях (3 подхода по 30-60 секунд):

  • Лягте на живот, разместите предплечья на коврике.
  • Вытяните тело в одну линию, удерживая ровную спину и напряжённый корпус.

День пятый:

1. Боковая планка (3 подхода по 30-60 секунд):

  • Лягте на левый бок, поднимите тело на левое предплечье.
  • Правую руку положите на бок, удерживая ровную спину.
  • Для усложнения поднимите правую руку вверх.
  • Повторите с другой стороны.

2. Супермен (3 подхода по 10 повторений):

  • Лягте лицом вниз, вытянув руки перед собой.
  • Одновременно поднимите грудь, голову, руку и противоположную ногу на пару сантиметров от земли.
  • Опустите голову, руку и ногу, затем повторите на другой стороне, напрягая мышцы пресса и ягодиц.

3. Баланс в четырёх точках (1 подход по 10 повторений):

  • Встаньте на четвереньки.
  • Вытяните левую ногу назад и правую руку вперёд, удерживая плечи и бёдра на одной линии.
  • Задержитесь в этом положении, затем вернитесь в исходное положение и повторите на другой стороне.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать хорошую физическую форму, улучшить здоровье и самочувствие после 50 лет.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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