50 — это новые 30: врач рассказал, как остановить часы старения после 65

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После 65 лет у всех людей, независимо от уровня физической активности, начинают проявляться естественные процессы старения. Однако это не является неизбежным приговором, считает врач-гериатр и геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

Фото: flickr.com by Hypnotica Studios Infinite from Toms River, New Jersey, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина бежит в купальнике

По словам эксперта, предсказать, как именно будет снижаться сила и мышечная масса с возрастом, невозможно. Статистически невозможно точно определить, как изменится физическая подготовка человека в 30, 40, 50 и более лет, сообщает Газета.Ru.

Прощаев отмечает, что даже среди людей одного возраста могут быть те, кто сохраняет высокую физическую форму. Например, пятидесятилетние могут быть более тренированными и выносливыми, чем некоторые тридцатилетние.

Врач подчеркивает, что регулярные тренировки могут замедлить процессы старения и ослабить их влияние на организм. Особенно это касается людей старше 65 лет. Для этого необходимо уделять внимание аэробным нагрузкам, которые следует выполнять не менее 150-300 минут в неделю.

"Анаэробные, силовые нагрузки нужны два-три раза в неделю по 30 минут. Также необходимы регулярные упражнения на баланс, стретчинг (растяжка), дыхательные практики или йога", — рассказал врач.

Прощаев советует заниматься физической активностью ежедневно, ориентируясь на достижение состояния легкой потливости. Важно помнить, что объем нагрузок должен быть индивидуальным и согласован с врачом.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.





Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

