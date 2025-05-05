Женский турнир, мужской соперник — слова, которые привели к дисквалификации: что сказала фехтовальщица

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На турнире Cherry Blossom, проходившем в Университете Мэриленда, произошло событие, вызвавшее бурную дискуссию. Американская фехтовальщица Стефани Тёрнер, участница женского турнира по рапире, отказалась выходить на бой с трансгендерным соперником.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соревнования по фехтованию

Когда пришло время матча против Редмонда Салливана, Тёрнер сделала жест, который вызвал резонанс: она встала на колено и сняла маску, тем самым обозначив свой протест.

"Я увидела, что буду с Редмондом, и тогда я сказала: "Хорошо, давайте сделаем это. Я собираюсь встать на колено"", — поделилась Стефани в интервью Fox News Digital.

Она пояснила, что сделала это, потому что чувствовала себя обязанной — по её словам, Федерация фехтования США игнорирует голос женщин.

"Простите, я не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду бороться с этим человеком", — заявила Тёрнер судье.

Салливан, как оказалось, не сразу понял, что происходит. Он подошёл к сопернице, предполагая, что та, возможно, травмирована, и спросил, всё ли в порядке.

"Прости. Я очень люблю и уважаю тебя, но я не буду тебя ограждать", — ответ Тёрнер был уважительным, но решительным.

Решение Тёрнер привело к немедленной дисквалификации — ей показали красную карточку, что означает отстранение от всех матчей на турнире. К тому моменту она уже успела провести четыре поединка.

Редмонд Салливан, в свою очередь, занял 24-е место из 39 участников.

На фоне случившегося

"Наша политика, введённая в 2023 году, была создана для расширения доступа к фехтованию. Она основывается на принципе, что каждый должен иметь возможность заниматься спортом, и учитывает доступные на тот момент исследования", - заявила Федерация фехтования США.

История Стефани Тёрнер — не просто эпизод с турнира, а отражение глубокой и острой дискуссии, которая разворачивается сегодня в мире спорта. Её поступок вызвал как поддержку, так и критику, поставив под вопрос границы инклюзивности и спортивного равенства. Решение отказаться от поединка стало личным протестом, но также подняло вопросы, к которым спортивным организациям всё сложнее оставаться равнодушными. В центре внимания — не только борьба за медали, но и борьба за принципы, идентичность и справедливость.

Уточнения

Фехтова́ние (от нем. fechten — "сражаться, бороться"; англ. fight — "сражаться") — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.



Трансге́ндерность — несовпадение гендерной идентичности или, в ряде случаев, гендерного выражения человека с полом, определённым при рождении.

