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Россиян снова боятся: как норвежцы мешают возвращению лыжников

3:17
Спорт

Скучные гонки, шёпот за кулисами и страх перед Большуновым — вот чем сегодня живёт мир лыжных гонок. И, как ни странно, именно отсутствие россиян вновь поставило в неловкое положение гордых скандинавов.

Лыжник
Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лыжник

Российские лыжники всё ещё вне игры

С тех пор как в 2022 году спортсменов из России отстранили от международных соревнований, интрига в лыжных гонках — особенно мужских — почти исчезла. Исход гонок стал предсказуем, а зрительский интерес — угас.

Казалось, ситуация может измениться: ещё в начале года глава FIS Йохан Элиаш открыто выступил за возвращение россиян на трассу. Он убеждён: "Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны быть за это наказаны".

Но вопреки его позиции, норвежские лидеры продолжают твердить обратное.

Страх или принципы

Йоханнес Клебо, Харальд Амундсен и Эрик Валнес заявили, что выступать с россиянами не хотят:

"У нас всегда была с ними хорошая конкуренция, и это всегда было весело, но я остаюсь при своём мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю неправильным их возвращение" — признался Клебо изданию Dagbladet.

Что именно имеют в виду под "продолжают делать" — неясно. Формулировка размытая, но звучит как попытка оправдать страх перед сильными соперниками.

Политика и спорт

FIS — не единственная федерация, задумывающаяся о допуске россиян. Например, ISU уже предоставила шанс отобраться на Олимпиаду-2026, пусть и в нейтральном статусе.

Но в лыжах всё куда жёстче. Валнес не скрывает раздражения: "Будет странно и обидно, если их допустят, не дождавшись какого-то решения ситуации. Русские и сами неплохо справляются с тем, чтобы смешивать спорт и политику, раздают спортсменам воинские звания".

За кулисами: компромиссы и ультиматумы

Ещё в 2023 году Элиаш, по словам Елены Вяльбе, пытался договориться с российской стороной. Он даже предложил вернуться, но с условиями: "Элиаш звонил нашему генсеку. Из разговора было ясно — Россию надо возвращать. Но он выдвинул неприемлемое условие: осуждение СВО".

Пока компромисса достичь не удалось. А вместе с ним FIS теряет и зрителей, и доходы.

Громкое молчание: почему одни боятся говорить вслух

Многие спортсмены, по словам тренера Юрия Бородавко, просто не могут озвучить честное мнение: "Норвежцев заставляют говорить одно и то же, чтобы критиковали русских. Но это не значит, что они так действительно думают. Особенно такой мировой лидер, как Клебо. Если он скажет что-то не то — может стать персоной нон грата у себя дома".

Игра на два фронта

Есть ощущение, что разговоры о "неполитичности" прикрывают банальный страх проиграть. Особенно накануне Олимпиады. Соперники из России всё ещё считаются сильнейшими — и именно это, кажется, пугает скандинавов больше всего.

Уточнения

Лыжный спорт — это совокупность различных видов зимнего спорта, в соревнованиях по которым спортсмены используют лыжи.

Йоха́ннес Хёсфлот Кле́бо (норв. Johannes Høsflot Klæbo; род. 22 октября 1996, Осло) — норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), 5-кратный обладатель Кубка мира, 4-кратный победитель многодневки "Тур де Ски".

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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