Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жажда не пройдёт: неожиданный лидер среди напитков
80 тысяч рублей для пенсионеров: кто получит выплату уже завтра?
В поисках тишины: удивительная страна, которая сочетает в себе Грецию, Турцию и Италию
Кляр и баклажаны: тройной удар по скучной закуске, после которого ты забудешь про чипсы
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Секатор, навоз и немного терпения: весенний ритуал, без которого ягоды малины не будут как с картинки
Пушистая знает себе цену: 7 вещей, которые кошка хочет от квартиры
Как постирать зимнюю куртку в машинке — откроете секрет без лишних затрат
Хейт как топливо: Егор Крид признался, каким образом превращает критику в свою суперсилу

Легенда возвращается: новый рывок Кэти Ледеки, который не поддаётся объяснению

1:57
Спорт

Как далеко может зайти человек, если в нём сошлись талант, упорство и холодный расчёт? Ответ — 8 минут 4,12 секунды. Именно столько понадобилось Кэти Ледеки, чтобы установить новый мировой рекорд на 800 метров вольным стилем.

Кэти Ледеки
Фото: http://agenciabrasil.ebc.com.br/rio-2016/foto/2016-08/natacao-rio-2016 by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кэти Ледеки

Новый рекорд, старая чемпионка

Турнир во Флориде стал ареной триумфа для 28-летней американки. Кэти не просто выиграла — она побила мировой рекорд, который принадлежал ей самой. Прошлое достижение она установила ещё в 2016 году в Рио-де-Жанейро, во время Олимпийских игр. Тогда её результат составил 8 минут 4,79 секунды.

Больше, 2чем просто золото

Кэти Ледеки — это не просто имя. Это целая эпоха в женском плавании. Девятикратная олимпийская чемпионка, она на Играх в Париже-2024 догнала по числу побед легенду советской гимнастики Ларису Латынину. И это не предел: в её коллекции также 4 серебряные и 1 бронзовая олимпийская медаль.

Но, пожалуй, самое впечатляющее — 21 победа на чемпионатах мира. Ни одна другая женщина в истории не может похвастаться подобным достижением.

Кэти Ледеки продолжает ставить рекорды там, где другие уже сдаются. Это не просто победа — это планка, до которой многим ещё расти и расти.

Нет предела

С каждым новым заплывом Ледеки доказывает: предела человеческим возможностям не существует. И если в 28 лет она устанавливает мировой рекорд, то что нас ждёт впереди? Олимпиада в Лос-Анджелесе? Новая дистанция? Или неожиданное завершение карьеры на пике? Пока остаётся только следить. И восхищаться.

Уточнения

Плавание вольным стилем — дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любым способом.

Кэтлин Женевьев (Кэ́ти) Леде́ки (англ. Kathleen Genevieve "Katie" Ledecky (/ləˈdɛki/); род. 17 марта 1997[…], Вашингтон) — американская пловчиха, специализирующаяся на плавании вольным стилем на средних и длинных дистанциях (200, 400, 800 и 1500 метров).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри
Наука и техника
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри Аудио 
Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются
Садоводство, цветоводство
Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются Аудио 
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Последние материалы
Хейт как топливо: Егор Крид признался, каким образом превращает критику в свою суперсилу
500 000 рейсов от катастрофы: учёные раскрыли простой план спасения Земли
Легенда возвращается: новый рывок Кэти Ледеки, который не поддаётся объяснению
"Папа просто неловкий": дочь Билла Гейтса раскрыла его личную тайну
Шея требует внимания: 5 шагов к зоне декольте, достойной обложки журнала
Спереди — скука, сзади — Голливуд: странная машина, которая собрала толпу
Почему мы не переписываем Войну и мир? Режиссёр Грамматиков высказал своё мнение о ремейках в российском кино
Секреты кухни Лигурии: что стоит попробовать в Кастельнуово Магра
Окрошка за 1200 рублей: что случилось с ценами на любимое летнее блюдо?
Не исчезла, а в отпуске: что стоит за кошачьими побегами и как их предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.