Легенда возвращается: новый рывок Кэти Ледеки, который не поддаётся объяснению

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Как далеко может зайти человек, если в нём сошлись талант, упорство и холодный расчёт? Ответ — 8 минут 4,12 секунды. Именно столько понадобилось Кэти Ледеки, чтобы установить новый мировой рекорд на 800 метров вольным стилем.

Фото: http://agenciabrasil.ebc.com.br/rio-2016/foto/2016-08/natacao-rio-2016 by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кэти Ледеки

Новый рекорд, старая чемпионка

Турнир во Флориде стал ареной триумфа для 28-летней американки. Кэти не просто выиграла — она побила мировой рекорд, который принадлежал ей самой. Прошлое достижение она установила ещё в 2016 году в Рио-де-Жанейро, во время Олимпийских игр. Тогда её результат составил 8 минут 4,79 секунды.

Больше, 2чем просто золото

Кэти Ледеки — это не просто имя. Это целая эпоха в женском плавании. Девятикратная олимпийская чемпионка, она на Играх в Париже-2024 догнала по числу побед легенду советской гимнастики Ларису Латынину. И это не предел: в её коллекции также 4 серебряные и 1 бронзовая олимпийская медаль.

Но, пожалуй, самое впечатляющее — 21 победа на чемпионатах мира. Ни одна другая женщина в истории не может похвастаться подобным достижением.

Кэти Ледеки продолжает ставить рекорды там, где другие уже сдаются. Это не просто победа — это планка, до которой многим ещё расти и расти.

Нет предела

С каждым новым заплывом Ледеки доказывает: предела человеческим возможностям не существует. И если в 28 лет она устанавливает мировой рекорд, то что нас ждёт впереди? Олимпиада в Лос-Анджелесе? Новая дистанция? Или неожиданное завершение карьеры на пике? Пока остаётся только следить. И восхищаться.

Уточнения

Плавание вольным стилем — дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любым способом.



Кэтлин Женевьев (Кэ́ти) Леде́ки (англ. Kathleen Genevieve "Katie" Ledecky (/ləˈdɛki/); род. 17 марта 1997[…], Вашингтон) — американская пловчиха, специализирующаяся на плавании вольным стилем на средних и длинных дистанциях (200, 400, 800 и 1500 метров).

