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Как превратить прогулку в тренировку для всего тела? Лайфхак от эксперта

3:25
Спорт

Ходьба — это простое занятие, доступное каждому, но часто недооцениваемое. Его часто считают всего лишь средством передвижения, не осознавая его исключительного потенциала для здоровья и благополучия. Однако, применив несколько приемов, можно превратить прогулку в настоящую тренировку для всего тела.

Ходьба
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Ходьба — это идеальное занятие для тех, кто хочет контролировать свой вес естественным путем: быстрая ходьба позволяет сжигать калории и помогает поддерживать физическую форму.

Она также стимулирует мышцы ног, ягодиц и корпуса, повышая их тонус. Кости становятся крепче и выносливее, а разум расслабляется и стресс снижается.

Прогулка на природе, в окружении зелени или по приятной тропинке может подарить ощущение спокойствия и благополучия, которое продлится весь день. И не будем забывать об энергии: те, кто регулярно ходит пешком, чувствуют себя более энергичными и энергичными, готовыми встретить новый день с дополнительным зарядом энергии.

Если вы хотите, чтобы ходьба стала эффективным упражнением, вам необходимо учитывать некоторые фундаментальные аспекты. Темп имеет решающее значение: чтобы получить реальную пользу, ходите в темпе, который повышает частоту сердечных сокращений, но не вызывает у вас ощущения чрезмерной усталости. Хороший способ саморегуляции — научиться говорить без затруднений, но не петь.

Чтобы сделать тренировку более полноценной, попробуйте разнообразить маршрут. Включение подъемов и спусков помогает интенсифицировать усилия и задействовать больше групп мышц.

Если вы хотите увеличить интенсивность, попробуйте включить в тренировку отрезки быстрой ходьбы или даже короткие спринты. Даже то, как вы ставите ногу, может иметь значение: старайтесь толкаться передней частью стопы, чтобы максимально задействовать мышцы ног.

Еще один прием — использование треккинговых палок, которые также задействуют верхнюю часть тела, улучшая осанку и увеличивая расход калорий. Если вы хотите сделать свою прогулку еще более эффективной, вы можете добавить несколько укрепляющих упражнений: каждые пять-десять минут останавливайтесь, чтобы сделать приседания, выпады или отжимания. Это помогает еще больше тонизировать мышцы и сделать ходьбу более сложной.

Наконец, для достижения долгосрочных результатов ключевым моментом является последовательность. Старайтесь ходить пешком не менее трех-четырех раз в неделю, не менее получаса, постепенно увеличивая продолжительность и интенсивность. Чем чаще вы будете заниматься ходьбой, тем больше вы заметите улучшений в своей выносливости, мышечной силе и общем состоянии здоровья.

Если классическая ходьба кажется вам слишком однообразной, вы можете поэкспериментировать с более динамичными вариациями. Например, при скандинавской ходьбе используются палки, что также позволяет задействовать верхнюю часть тела и улучшить осанку.

Если вы хотите увеличить интенсивность, попробуйте быструю ходьбу, а для более захватывающих впечатлений вы можете выбрать горный треккинг, который тренирует выносливость и силу.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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