Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий

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Представьте себе мир, в котором для поддержания формы после 50 лет не требуются часы пота в спортзале, дорогостоящее оборудование или изнурительные усилия. Мир, в котором достаточно всего нескольких минут в день, даже не выходя из гостиной, чтобы достичь выдающихся результатов.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка на улице

Этот мир уже существует, и имя ему — изометрические упражнения.

Когда вам за 50, ваше тело начинает посылать вам четкие сигналы: обмен веществ замедляется, мышцы теряют тонус, суставы начинают работать хуже, а некогда плоская талия начинает становиться… менее плоской. Но вот и хорошие новости: никогда не поздно вернуться в форму. На самом деле, наука утверждает, что после 50 лет физическая активность становится очень мощным союзником в противодействии эффектам старения.

Исследование Гарвардского университета показало, что у людей старше 50 лет, занимающихся умеренной физической активностью, значительно снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет об изометрических упражнениях.

Изометрические упражнения — словно супергерой фитнеса: мощные, но в то же время тонкие. Это сокращение мышц без движения, сохранение статического положения. Подумайте о планке, сидении у стены или простом приседании, удерживаемом в течение нескольких секунд. Результаты от них ошеломляют.

Всего 15 минут изометрических упражнений три раза в неделю могут снизить артериальное давление на 10 мм рт. ст. Для людей старше 50 лет это означает снижение риска сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний без необходимости изнуряющих тренировок.

Кстати, сохранение статического положения требует концентрации и контроля дыхания. Это своего рода форма медитации в движении, которая помогает снизить стресс и обрести спокойствие.

Уточнения

Ста́тика (от греч. στατός, «неподвижный») — раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием приложенных к ним сил и возникших моментов.

