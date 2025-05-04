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Этот спорт признан лучшим во время менопаузы для уменьшения симптомов

2:15
Спорт

Менопауза открывает для женщин новую главу, часто полную проблем: приливы, бессонные ночи, перепады настроения, несколько лишних килограммов, которые оказываются там, где нам не хочется. И это не только эстетическая проблема: меняется обмен веществ, уровень гормонов, тело.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Но хорошая новость в том, что есть мощный — и бесплатный — союзник для решения этих изменений: движение. Важно найти занятие, полезное для вашего тела и разума. Наука здесь полностью на стороне физической активности.

Аэробные упражнения, такие как быстрая ходьба, танцы, езда на велосипеде или плавание помогают сжигать калории, предотвращают появление жира на животе, который начинает появляться с возрастом, и, прежде всего, улучшают настроение и качество сна.

Американское исследование 2023 года показало, что физическая активность значительно снижает бессонницу у женщин в период менопаузы.

А некоторые европейские исследования последних лет показывают, что регулярные аэробные упражнения также могут уменьшить ненавистные приливы. Это не устраняет их полностью, но помогает сделать их менее интенсивными и частыми.

Если аэробные нагрузки помогают вам лучше спать, то силовые тренировки станут подарком для ваших костей и мышц. В действительности, в период менопаузы мышечная масса теряется, а плотность костей снижается. Это способствует набору веса и, к сожалению, падению и травмированию.

Работа с отягощениями (или лентами, или собственным весом) — эффективный способ поддержания силы, равновесия и защиты скелета. И нет необходимости идти в спортзал, если вам это не нравится: даже дома, с двумя бутылками воды и несколькими хорошо сделанными видеороликами, вы можете начать становиться сильнее.

Наука утверждает, что два-три занятия в неделю с увеличивающейся нагрузкой дают результат. Вам не нужны бесконечные часы: достаточно 20-30 минут, чтобы проработать ноги, руки и спину.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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