Тело худеет, а мышцы растут: вот почему тренировка MetCon так эффективна для снижения веса и крепких мускул

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Непрерывное движение, функциональные упражнения, высокая интенсивность и минимальное восстановление — это все о новых популярных в мире фитнеса тренировках. Но что делает MetCon действительно эффективным? Ответ кроется не только в современных тенденциях, но и в прочной научной основе.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Последние исследования это подтверждают: MetCon — это конкретная стратегия для тех, кто хочет разумно похудеть и нарастить сильные, подтянутые мышцы, не проводя часы на беговой дорожке и не поднимая бесконечные тяжести.

На первый взгляд это может показаться просто очень жесткой формой тренировок. И отчасти так оно и есть. Но сводить все к этому было бы ошибкой. MetCon (сокращение от метаболического кондиционирования) призван заставить организм работать более эффективно за счет сочетания высокоинтенсивных упражнений с минимальным восстановлением или без него. Ваш метаболизм подвергается испытанию, сжигая энергию во время тренировки и продолжая это делать в течение нескольких часов после нее.

В отличие от классических кардиотренировок или поднятия тяжестей, MetCon одновременно стимулирует сердечно-сосудистую, мышечную и гормональную системы. И это происходит с помощью, казалось бы, простых упражнений: прыжков, бега, гирь, приседаний, подтягиваний. Ничего нового, но все откалибровано и стало невероятно эффективным.

Поражает его универсальность. Его можно адаптировать под любой уровень подготовки: от новичка до опытного спортсмена. Секрет кроется в организации тренировки: нагрузках, интенсивности, количестве повторений и продолжительности кругов. Каждая деталь имеет значение.

Одним из самых известных и желанных эффектов MetCon является потеря жира в организме, особенно упрямого, который не поддается исчезновению даже при контролируемом питании. Но как это работает на самом деле?

Во время сеанса MetCon организм работает с высокой интенсивностью, и для этого ему нужна энергия. Это приводит к резкому увеличению расхода калорий не только во время тренировки, но и в последующие часы. Это так называемый эффект EPOC, или чрезмерное потребление кислорода после тренировки, который заставляет организм продолжать сжигать калории даже в состоянии покоя.

Еще один важный фактор, отличающий MetCon от классического кардио: он не жертвует мышечной массой. А больше мышц означает более активный обмен веществ и более стабильную потерю веса с течением времени.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

