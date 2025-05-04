Будете спать как младенец после этого простого упражнения

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Поза "Шавасана" из йоги в течение нескольких минут в день способствует восстановлению, расслабляет мышцы и успокаивает дыхание, в дополнение к преимуществам для концентрации и сна.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

В основе йоги, среди акробатических поз, динамических последовательностей и глубокого дыхания, лежит поза, которая, казалось бы, не делает ничего. Она называется Шавасана, и в ней вам просто предлагается лечь на землю, закрыть глаза и сохранить неподвижность тела. Перерыв. Отсутствие действия. Однако те, кто практикует это постоянно, хорошо знают, что в этой тишине происходит что-то необычное.

Шавасана — это не просто конечная поза практики йоги. Это полноценный опыт, который воздействует на основы нашего физического и психического благополучия.

Всего за несколько минут это может полностью изменить ваше восприятие своего тела, дыхания и внутреннего состояния. Ничего не остается, как там быть. И в этом простом, смелом поступке тело и разум обретают редкое равновесие.

Когда тело останавливается, начинается настоящее восстановление.

В течение дня, даже когда мы думаем, что отдыхаем, тело часто остается напряженным, внимательным, готовым к реакции. Даже во сне мы можем стискивать челюсти или сохранять бессознательное напряжение. Шавасана нарушает эту схему.

Полностью расслабившись, не ставя перед собой никакой цели, вы даете телу возможность расслабиться по-настоящему.

Спина опирается на пол, плечи подчиняются силе тяжести, дыхание постепенно начинает замедляться. Нервная система, которая часами работала на полной скорости между раздражителями и неожиданными событиями, получает четкий сигнал: пора подзарядиться. Активизируется парасимпатическая система, которая связана с отдыхом, пищеварением и регенерацией. И с этого момента весь организм входит в состояние самопроизвольного восстановления.

Этот процесс не требует никаких усилий. На самом деле, именно отсутствие усилий делает это возможным. Кровь течет более плавно, мышцы избавляются от накопившейся усталости, а лимфатическая система может эффективнее выполнять свою очистительную функцию. Тело наконец-то осознает безопасное пространство, где ему не нужно защищаться или бежать. Просто обновитесь.

Польза не заканчивается, когда вы практикуетесь. После Шавасаны тело продолжает хранить в себе память о расслаблении. И день за днем он привыкает к более естественному, более экономичному, более эффективному состоянию.

Уточнения

Релаксационные асаны (медитационные асаны) — асаны (позы) в йоге.

