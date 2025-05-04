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Креатин для пожилых: как он спасет от падений и укрепит здоровье — мнение эксперта

1:57
Спорт

Поскольку мир фитнеса становится все более популярным, люди постоянно ищут способы вести более здоровый образ жизни. В связи с этим на рынке появились продукты, способные повысить работоспособность организма, что позволило таким добавкам, как креатин, стать популярными.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Он отвечает за увеличение запасов фосфокреатина в мышцах, который используется для выработки АТФ (аденозинтрифосфата) — основного источника энергии для кратковременных высокоинтенсивных мышечных сокращений.

Несмотря на мифы и правду, окружающие эту добавку, спортивный диетолог Элиас Бакарин рекомендует использовать креатин пожилым людям, желающим улучшить свои показатели, даже с возможными ограничениями.

В интервью iG Saúde Бакарин объяснил, что этот компонент может помочь замедлить потерю мышечной массы, силы и функциональности:

"У пожилых людей выше риск саркопении, которая представляет собой снижение мышечной массы, силы и функциональности. Эти факторы увеличивают риск падений, переломов и даже повышают риск смертности. Креатин вместе с улучшенным анаболическим индексом посредством силовых тренировок может помочь снизить эти риски", — отметил Бакарин.

В целом, креатин можно рекомендовать в качестве добавки для людей, занимающихся спортом, поскольку он может увеличивать содержание воды в мышечных клетках, способствуя эффекту "объема" мышц. Кроме того, интересной деталью является то, что он способен способствовать улучшению когнитивных функций.

Это связано с тем, что креатин также хранится в мозге и играет роль в выработке мозгом энергии. Добавки могут улучшить память, мышление и снизить умственную усталость, особенно в ситуациях стресса или лишения сна.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных. Участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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