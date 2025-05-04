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После 60 мышцы болят меньше, чем в 30: учёные шокированы результатами исследования

1:48
Спорт

Существует мнение, что с возрастом мышцы становятся более уязвимыми, а восстановление после тренировок — мучительно болезненным. Именно страх боли часто мешает пожилым людям заниматься физической активностью. Но новое исследование разрушает этот миф: оказывается, пожилые люди чувствуют после упражнений меньше боли, чем молодые.

тренировка
Фото: pxhere
тренировка

У кого мышцы болят сильнее?

Исследователи сравнили данные 36 разных работ, в которых участвовали почти 800 человек — примерно поровну молодых (от 20 лет) и пожилых (от 30 до 60 лет и старше). Анализ включал как субъективные ощущения боли, так и объективные маркеры: состояние мышц по крови и уровень функциональности после нагрузок.

Результаты оказались неожиданными: через 48 часов после тренировки пожилые чувствовали лишь две трети боли от той, что испытывали молодые, а через 72 часа — всего треть. При этом уровень мышечной слабости и восстановления у пожилых и молодых был сопоставим. Это полностью противоречит стереотипу о том, что возраст делает мышцы "хрупкими", пишет The Conversation U.S. 

Что это меняет для пожилых?

Такой вывод может изменить отношение к тренировкам в зрелом возрасте. Вместо опасений и отказа от активности, пожилые люди могут позволить себе более регулярные и интенсивные тренировки без страха затяжной боли.

Это особенно важно, учитывая, что только 2% людей старше 70 лет выполняют силовые упражнения хотя бы дважды в неделю, несмотря на их критическую роль в сохранении подвижности и здоровья.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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