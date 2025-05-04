Как избавиться от лишнего жира и увидеть заветные кубики: пять секретных упражнений

1:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Все хотят рельефный пресс, но не всем удаётся его получить. Многие часами делают скручивания, качают "верх" и "низ" живота, но кубиков всё нет. Что же вы делаете не так? Врач Картик Кумар объясняет: всё дело в жире, который прячется между мышцами и кожей.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Сначала — жир, потом кубики

Как бы вы ни старались, кубики не проявятся, пока не сгорит подкожный жир. По словам врача, терять примерно 1% жира в месяц — это безопасный и реально достижимый результат. И главная цель — не "прокачать" пресс, а создать условия, при которых он станет видимым.

А значит, вам нужны упражнения, которые не только задействуют мышцы живота, но и ускоряют сжигание жира, пишет Men Today.

Эти упражнения реально работают

1. Попеременные подъёмы прямых ног. Отлично включают нижнюю часть живота и требуют контроля. Делайте медленно, без раскачки, чтобы мышцы работали на максимум.

2. Подъёмы коленей лёжа. Простое, но эффективное движение: лягте на спину, согните ноги и подтягивайте колени к груди. Это безопасная альтернатива скручиваниям.

3. Боковая планка со скручиванием вниз. Задействует косые мышцы живота, а также корпус в целом. Отлично формирует боковую линию тела.

4. Планка с разведением и сведением ног. Динамический вариант классической планки, который прокачивает мышцы кора и при этом увеличивает расход калорий.

5. Альпинист (mountain climber). Кардио и пресс в одном флаконе. Встаньте в упор лёжа и поочерёдно тяните колени к груди. Это упражнение заставляет работать всё тело и активно сжигает жир.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

