Баия примет Ботафого в Салвадоре и попытается одержать пятую победу подряд

Футбольные клубы "Баия" и "Ботафого" сыграют в 7-м туре чемпионата Бразилии на стадионе "Арена Фонте Нова" в Салвадоре в эту субботу.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

"Триколор" выиграл четыре последних матча со счетом 1:0 и намерен поддерживать хорошую форму, чтобы подняться еще выше в таблице. Сейчас он занимает 7-е место в турнире Бразилии.

"Ботафого", одержавший две победы подряд, одну из которых — в классическом матче против "Флуминенсе", проводит похожую с "Баией" кампанию и занимает 8-е место.

Игра знаменует собой воссоединение "Триколор" с Ренато Пайвой, первым тренером эпохи "Сити". Португалец был нанят в декабре 2022 года и командовал эскадрильей в течение девяти месяцев.

Однако после бурного периода, плохих результатов и протестов болельщиков "Баии", Ренату Пайва подал в отставку и был заменен Рожериу Сени.

Уточнения

«Ботафо́го» (порт.-браз. Botafogo de Futebol e Regatas, португальское произношение: [bɔtaˈfoɡu dʒi futʃiˈbɔw i ʁeˈɡataʃ] — Футбольный и регатный клуб «Ботафого») — бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро.



