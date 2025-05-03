Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочу бежать в горы: звезда Клана Сопрано объявил о переезде в Европу из-за политики США
Прощай, уголь и газ: дождевые капли дарят энергию без вреда для природы – подробности
Период покоя: как подготовить нефритовое дерево к цветению
Не только аромат, но и польза: как остатки кофе помогают в уборке и сантехнике
Селена Гомес раскрыла секрет: первый поцелуй с Бенни Бланко заставил её нервничать, и вот почему
Где Сицилия шепчет: этот пляжный уголок Италии покоряет без слов
Никто не понимает, о чём говорит: звезда Белого лотоса высмеял слухи о конфликтах в актёрском составе
Ты борешься с целлюлитом неправильно — вот что реально даёт результат
Страны ОПЕК+ объединяются: май принесёт увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки

Баия примет Ботафого в Салвадоре и попытается одержать пятую победу подряд

Спорт

Футбольные клубы "Баия" и "Ботафого" сыграют в 7-м туре чемпионата Бразилии на стадионе "Арена Фонте Нова" в Салвадоре в эту субботу.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

"Триколор" выиграл четыре последних матча со счетом 1:0 и намерен поддерживать хорошую форму, чтобы подняться еще выше в таблице. Сейчас он занимает 7-е место в турнире Бразилии.

"Ботафого", одержавший две победы подряд, одну из которых — в классическом матче против "Флуминенсе", проводит похожую с "Баией" кампанию и занимает 8-е место.

Игра знаменует собой воссоединение "Триколор" с Ренато Пайвой, первым тренером эпохи "Сити". Португалец был нанят в декабре 2022 года и командовал эскадрильей в течение девяти месяцев.

Однако после бурного периода, плохих результатов и протестов болельщиков "Баии", Ренату Пайва подал в отставку и был заменен Рожериу Сени.

Уточнения

«Ботафо́го» (порт.-браз. Botafogo de Futebol e Regatas, португальское произношение: [bɔtaˈfoɡu dʒi futʃiˈbɔw i ʁeˈɡataʃ] — Футбольный и регатный клуб «Ботафого») — бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Садоводство, цветоводство
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Последние материалы
Кинотеатры — это магия: Райан Джонсон ответил главе Netflix на критику
Он как будто спал: Филипп Киркоров впервые раскрыл подробности о смерти отца
Это место в Альпах выглядит как волшебство: весна приходит сюда первой — и остаётся навсегда
Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая
Как в Узбекистане: плов, где всё по правилам — от лука до последней крупинки риса
Блонд в опасности! Эти шампуни — секретное оружие против желтизны, они раскроют сияние волос
Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб
Птица с характером: как один диагноз поставил вид под угрозу
ДТП с суперкаром, который стоит как квартира в Монако: что не поделили Porsche и Koenigsegg
Этот бисквитный рулет с клубникой исчезает со стола за минуты: получается даже у новичков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.