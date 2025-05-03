Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Код доступа в мир мёртвых? Львиные диски из гробницы римской эпохи озадачивают учёных
Свет, теснота и немного прохлады — и орхидея расцветает как в магазине
Он вошёл в десятку лучших отелей в мире: почему все в восторге от St Ermin's в Лондоне?
На расческе — порядок, в голове — хаос: четыре укладки на крайний случай
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок
GPS-трекер своими руками: надёжная защита авто за копейки
Слишком бежево, слишком скучно? Этот акцент сносит интерьеру крышу
В спальне, на кухне, в детской: как не напортачить с высотой телевизора

Бывший тренер Реала возглавил сборную Катара в преддверии Чемпионата мира

1:36
Спорт

Бывший тренер мадридского "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги взялся за новый вызов в своей карьере. 58-летний специалист стал новым тренером сборной Катара.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Его последним местом работы был "Вест Хэм", откуда он был уволен в январе этого года. Теперь перед испанцем стоит задача заменить своего соотечественника Луиса Гарсию и вывести команду на чемпионат мира 2026 года.

Сейчас сборная Катара имеет в активе 10 очков и занимает четвертое место в группе А азиатского отборочного турнира. Поскольку две лучшие команды из каждой группы получают прямые путевки на Кубок мира, эта позиция гарантирует им место в другом этапе, где участники будут бороться за новые прямые путевки или в утешительном туре.

Дебют должен состояться 5 июня матчем против Ирана на стадионе "Джассим Бин Хамад" в девятом туре отборочного турнира.

Как тренер Лопетеги достиг пика своей карьеры в испанском клубе "Севилья". В составе клуба он выиграл Лигу Европы в сезоне 2019/20. С 2016 по 2018 год он также тренировал сборную Испании, но был уволен за несколько дней до чемпионата мира после подписания контракта с "Реалом".

На "Сантьяго Бернабеу" тренер проработал около пяти месяцев и был уволен после поражения от "Барселоны" со счетом 5:1.

Уточнения

Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Здоровье
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все Аудио 
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Шоу-бизнес
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Последние материалы
В спальне, на кухне, в детской: как не напортачить с высотой телевизора
Простая хитрость опытных водителей: чистый воздушный фильтр = экономия до 15% топлива
Шкаф без дедлайнов: одежда, которая не спрашивает, сколько вам лет
Заварка вместо удобрения: идея, которая спасает кактусы и губит орхидеи
Пузырьки против голода: минеральная вода может обмануть ваш аппетит
Мурлычет, а потом кусает — что не так с вашей кошкой
Раскрыта правда о доходах Анны Asti: молчание о СВО стоит миллионы — Вика Цыганова негодует
Хруст, аромат и стойкость: 10 огуречных сортов, которые не подводят
Владелец Ferrari согласился купить бразильский футбольный клуб за 1 млрд
Штрафы до полумиллиона рублей: грибы, за которые можно поплатиться кошельком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.