Бывший тренер Реала возглавил сборную Катара в преддверии Чемпионата мира

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Бывший тренер мадридского "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги взялся за новый вызов в своей карьере. 58-летний специалист стал новым тренером сборной Катара.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Его последним местом работы был "Вест Хэм", откуда он был уволен в январе этого года. Теперь перед испанцем стоит задача заменить своего соотечественника Луиса Гарсию и вывести команду на чемпионат мира 2026 года.

Сейчас сборная Катара имеет в активе 10 очков и занимает четвертое место в группе А азиатского отборочного турнира. Поскольку две лучшие команды из каждой группы получают прямые путевки на Кубок мира, эта позиция гарантирует им место в другом этапе, где участники будут бороться за новые прямые путевки или в утешительном туре.

Дебют должен состояться 5 июня матчем против Ирана на стадионе "Джассим Бин Хамад" в девятом туре отборочного турнира.

Как тренер Лопетеги достиг пика своей карьеры в испанском клубе "Севилья". В составе клуба он выиграл Лигу Европы в сезоне 2019/20. С 2016 по 2018 год он также тренировал сборную Испании, но был уволен за несколько дней до чемпионата мира после подписания контракта с "Реалом".

На "Сантьяго Бернабеу" тренер проработал около пяти месяцев и был уволен после поражения от "Барселоны" со счетом 5:1.

Уточнения

Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.



