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Владелец Ferrari согласился купить бразильский футбольный клуб за 1 млрд

Спорт

Одна из самых влиятельных фигур в мировом спорте, миллиардер шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян, в 2023 году завершил сделку по приобретению Esporte Clube Bahia через влиятельную City Group.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Инвестиции могут достичь 1 млрд реалов к 2025 году.

Помимо управления международной сетью клубов и владения "Манчестер Сити", Мансур также владеет 5% акций Ferrari, одного из самых знаковых брендов в Формуле-1.

Крупные инвестиции в Баию уже начали вызывать волнения в других сферах бразильского футбола. Например, президент "Ботафого" уже выразил обеспокоенность возможным нарушением конкурентного баланса, вызванным столь высокими показателями.

Основанная в 1931 году, Баия начала новую эру, продав 90% своей Sociedade Anônima do Futebol (SAF) арабскому конгломерату. Одобрение поступило непосредственно от членов клуба, и контракт был официально заключен 4 мая 2023 года.

Grupo City уже инвестировала 380 миллионов реалов только за первый год управления, а ожидаемая сумма к концу инвестиционного плана составит 1 миллиард реалов.

Вхождение Баии в портфель холдинга представляет собой беспрецедентный скачок для бразильского футбола, который становится частью международной сети спортивного и технологического обмена с клубами на четырех континентах.

Уточнения

«Баи́я» (порт Esporte Clube Bahia, португальское произношение: [isˈpɔʁtʃi ˈklubi baˈi.ɐ]) — бразильский футбольный клуб из города Салвадор, штат Баия. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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