Одна из самых влиятельных фигур в мировом спорте, миллиардер шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян, в 2023 году завершил сделку по приобретению Esporte Clube Bahia через влиятельную City Group.
Инвестиции могут достичь 1 млрд реалов к 2025 году.
Помимо управления международной сетью клубов и владения "Манчестер Сити", Мансур также владеет 5% акций Ferrari, одного из самых знаковых брендов в Формуле-1.
Крупные инвестиции в Баию уже начали вызывать волнения в других сферах бразильского футбола. Например, президент "Ботафого" уже выразил обеспокоенность возможным нарушением конкурентного баланса, вызванным столь высокими показателями.
Основанная в 1931 году, Баия начала новую эру, продав 90% своей Sociedade Anônima do Futebol (SAF) арабскому конгломерату. Одобрение поступило непосредственно от членов клуба, и контракт был официально заключен 4 мая 2023 года.
Grupo City уже инвестировала 380 миллионов реалов только за первый год управления, а ожидаемая сумма к концу инвестиционного плана составит 1 миллиард реалов.
Вхождение Баии в портфель холдинга представляет собой беспрецедентный скачок для бразильского футбола, который становится частью международной сети спортивного и технологического обмена с клубами на четырех континентах.
«Баи́я» (порт Esporte Clube Bahia, португальское произношение: [isˈpɔʁtʃi ˈklubi baˈi.ɐ]) — бразильский футбольный клуб из города Салвадор, штат Баия.
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