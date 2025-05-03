Жанибек Алимханулы может лишиться чемпионского титула

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Американский боксер среднего веса Джахай Такер собрался провести свой следующий бой в Казахстане. Он заявил о намерении подраться с казахстанским чемпионом мира Жанибеком Алимханулы (17 побед, 0 поражений, 12 нокаутов).

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксерские перчатки

"Я хочу встретиться с Жанибеком до того, как ему исполнится 24 или 25 лет". "Я хочу поехать в Казахстан, забрать их чемпионские пояса и вернуться домой победителем", — сказал 22-летний Такер в интервью Tha Boxing Voice.

Свой последний бой Такер провел 5 апреля в Лас-Вегасе, победив единогласным решением судей британца Троя Уильямсона (20 побед, 4 поражения, 1 ничья). В этот же день в поединке в Астане Жанибек Алимханулы успешно защитил свои пояса WBO и IBF, нокаутировав в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге (14 побед, 1 поражение, 9 нокаутов).

Сейчас Алимханулы нацелен на бой с чемпионом WBC, доминиканцем Карлосом Адамесом. Однако этот поединок пока не согласован.

Уточнения

Астана́ (каз. , дословно — «столица»; ранее Акмо́линск, Целиногра́д, Акмола́, Нур-Султа́н) — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

