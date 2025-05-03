Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта правда о доходах Анны Asti: молчание о СВО стоит миллионы — Вика Цыганова негодует
Хруст, аромат и стойкость: 10 огуречных сортов, которые не подводят
Владелец Ferrari согласился купить бразильский футбольный клуб за 1 млрд
Штрафы до полумиллиона рублей: грибы, за которые можно поплатиться кошельком
Ты в каждом моём слове: Диана Гурцкая обратилась к ушедшему мужу в день его рождения
Урожай за месяц! Как вертикальная ферма в Казахстане ускоряет процесс выращивания
Мозг сам знает, как успокоиться: новый механизм борьбы с тревогой
Будапешт — город контрастов: тёмные стороны, о которых не рассказывают путеводители
Данечка, мы рядом!: Боярская посвятила трогательный ролик Козловскому в день 40-летия актёра

Жанибек Алимханулы может лишиться чемпионского титула

1:13
Спорт

Американский боксер среднего веса Джахай Такер собрался провести свой следующий бой в Казахстане. Он заявил о намерении подраться с казахстанским чемпионом мира Жанибеком Алимханулы (17 побед, 0 поражений, 12 нокаутов).

Боксерские перчатки
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксерские перчатки

"Я хочу встретиться с Жанибеком до того, как ему исполнится 24 или 25 лет". "Я хочу поехать в Казахстан, забрать их чемпионские пояса и вернуться домой победителем", — сказал 22-летний Такер в интервью Tha Boxing Voice.

Свой последний бой Такер провел 5 апреля в Лас-Вегасе, победив единогласным решением судей британца Троя Уильямсона (20 побед, 4 поражения, 1 ничья). В этот же день в поединке в Астане Жанибек Алимханулы успешно защитил свои пояса WBO и IBF, нокаутировав в пятом раунде француза Анауэля Нгамиссенге (14 побед, 1 поражение, 9 нокаутов).

Сейчас Алимханулы нацелен на бой с чемпионом WBC, доминиканцем Карлосом Адамесом. Однако этот поединок пока не согласован.

Уточнения

Астана́ (каз. , дословно — «столица»; ранее Акмо́линск, Целиногра́д, Акмола́, Нур-Султа́н) — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ
Военные новости
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ Аудио 
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Садоводство, цветоводство
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Последние материалы
Данечка, мы рядом!: Боярская посвятила трогательный ролик Козловскому в день 40-летия актёра
Брухунова раскритиковала жену Янковского за роль в Кракене: не справилась!
Драматургия в упадке: как отсутствие идей убивает современное кино в России
Эти ароматы пахнут свободой, риском и чуть-чуть наглостью
Музыка против рака: Марк Хоппус из Blink-182 рассказал о четырёх годах борьбы
Алкоголь, который не запрещают — он может продлить жизнь и снизить риски для сердца
Грядка на двоих, а они дерутся: почему огурцы не терпят соседей слишком близко
Раскрыта тайна исчезновения Шуры: певец готовит сенсацию — ждём нового артиста!
Новая краска, которая даёт энергию: как Mercedes превращает кузов в батарею
Кошачья забава или конфликт? Как понять, почему ваш питомец размахивает лапами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.