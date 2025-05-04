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Загитова открывает тайну: фигуристка считает именно этот город лучшим выбором для жизни

1:15
Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, что, если бы не Москва, она хотела бы жить в Казани. По словам Загитовой, она много путешествует по России с гастролями и чувствует там спокойствие и гармонию. Казань ей особенно нравится, и с каждым её визитом город становится всё краше.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алина Загитова

"Мне, например, очень нравится Казань. Так что если бы не Москва, то я бы переехала туда. С каждым моим приездом Казань становится всё лучше и лучше, — сказала Загитова, которую цитирует "Москвич Mag".

Загитова, которая родилась в Ижевске, в детстве переехала в Москву, чтобы тренироваться у Этери Тутберидзе. Она считает, что Москва — лучший город для жизни, несмотря на то, что в других столицах, таких как Нью-Йорк, Берлин, Париж или Лондон, есть интересные достопримечательности.

22-летняя Загитова — единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она не участвует в соревнованиях с 2019 года, но продолжает выступать в шоу и принимать участие в медийных проектах.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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