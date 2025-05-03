Тренер покинул Динамо: неожиданные мысли Марцела Лички о будущем и прошлом

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер московского "Динамо", чешский специалист Марцел Личка, записал обращение болельщикам команды после своего ухода. 1 мая клуб объявил о расторжении контракта с наставником.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Марцел Личка

"Спасибо бело-голубой семье и людям, которые поддерживали клуб каждый день. Путешествие подошло к концу, однако воспоминания бессмертны", — написал Личка в социальной сети.

К своему сообщению он прикрепил фотографию с графиками, иллюстрирующими достижения команды под его руководством. За время работы Лички "Динамо" заняло третье место в чемпионате России по количеству набранных очков — 103. Для сравнения, "Зенит" набрал 111 очков, а "Краснодар" — 114.

Марцел Личка возглавлял "Динамо" с сентября 2022 года. За это время команда добилась значительных успехов, включая победы в Кубке и Суперкубке России. Однако в начале сезона 2023/2024 результаты "Динамо" ухудшились, что привело к решению руководства расторгнуть контракт с тренером.

После ухода из московского клуба Личка продолжит тренерскую карьеру. По информации СМИ, он может перейти в другой российский клуб или возглавить команду из Европы.

Уточнения

Марцел Ли́чка (чеш. Marcel Lička; род. 17 июля 1977, Острава[…]) — чешский футболист и футбольный тренер.



«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

