Не можете проснуться по утрам? Попробуйте эту зарядку прямо в кровати

Проснуться легко и без стресса — задача вполне реальная, если подключить к утру правильную физическую активность. Об этом рассказала врач-физиотерапевт Светлана Малиновская. Она поделилась простыми, но эффективными упражнениями, которые помогут запустить организм ещё до того, как вы встанете с постели.
Первое упражнение, по словам специалиста, можно выполнять лёжа. Она рекомендовала поочерёдно вырисовывать ногами букву "О" — сначала в одну сторону в течение 20 секунд, затем в другую. Движение следует повторить второй ногой. После этого необходимо убрать подушку и приступить к круговым движениям плечами: по пять-шесть раз в каждом направлении.
Следующий этап — активизация пресса и поясницы. Малиновская посоветовала подтягивать колени к груди до момента, когда ягодицы оторвутся от матраса. Затем возвращаться в исходное положение. Это упражнение стоит повторить 10-15 раз.
Также врач предложила простую растяжку, которую удобно выполнять в положении сидя. Для этого нужно сесть на край кровати, опустить ноги и потянуть руки назад, как можно сильнее раскрывая грудную клетку и расслабляя мышцы спины.
После — обхватить одну руку над локтем и прижать к груди, а затем выполнить то же самое с другой рукой, пишет News.ru.
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