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Не можете проснуться по утрам? Попробуйте эту зарядку прямо в кровати

1:29
Спорт

Проснуться легко и без стресса — задача вполне реальная, если подключить к утру правильную физическую активность. Об этом рассказала врач-физиотерапевт Светлана Малиновская. Она поделилась простыми, но эффективными упражнениями, которые помогут запустить организм ещё до того, как вы встанете с постели.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Первое упражнение, по словам специалиста, можно выполнять лёжа. Она рекомендовала поочерёдно вырисовывать ногами букву "О" — сначала в одну сторону в течение 20 секунд, затем в другую. Движение следует повторить второй ногой. После этого необходимо убрать подушку и приступить к круговым движениям плечами: по пять-шесть раз в каждом направлении.

Следующий этап — активизация пресса и поясницы. Малиновская посоветовала подтягивать колени к груди до момента, когда ягодицы оторвутся от матраса. Затем возвращаться в исходное положение. Это упражнение стоит повторить 10-15 раз.

Также врач предложила простую растяжку, которую удобно выполнять в положении сидя. Для этого нужно сесть на край кровати, опустить ноги и потянуть руки назад, как можно сильнее раскрывая грудную клетку и расслабляя мышцы спины.

После — обхватить одну руку над локтем и прижать к груди, а затем выполнить то же самое с другой рукой, пишет News.ru.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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