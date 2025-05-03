Учёный назвал точное число тренировок, которое нужно, чтобы накачаться

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жёсткий график, нехватка времени и усталость — всё это больше не повод откладывать занятия спортом. По мнению физиотерапевта и исследователя Стюарта Филлипса из Университета Макмастера (Канада), качественные результаты можно получить даже при минимальной частоте тренировок.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка мужчины

Филлипс ссылается на данные двухмесячного эксперимента, в котором участники занимались с отягощениями всего дважды в неделю — по 30 минут. Несмотря на такую лёгкую нагрузку, добровольцы смогли значительно увеличить мышечную массу и силу.

Он пояснил, что каждое занятие включало девять базовых упражнений, направленных на проработку как верхней, так и нижней части тела. Повторения варьировались от восьми до десяти, и выполнение прекращалось, как только спортсмены достигали мышечной усталости — но без переутомления или полного истощения.

По словам Филлипса, ключ к успеху — это не количество часов, а интенсивность и концентрация на движении, пишет журнал Men Today.

Учёный подчеркнул, что даже краткие тренировки могут быть высокоэффективными, если они построены грамотно и выполняются регулярно.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

