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Делаете приседания? Эти ошибки сводят результат к нулю, утверждает эксперт

1:55
Спорт

Плохая техника может перечеркнуть все усилия, даже если вы приседаете регулярно. Об этом предупредила тренер Акулина Бахтурина. Она назвала ключевые ошибки, которые чаще всего совершают даже опытные спортсмены.

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

Одной из самых распространённых проблем она считает неправильное положение коленей: по словам специалиста, они не должны отклоняться внутрь или наружу, а строго следовать за направлением стоп. Именно это положение позволяет сохранить суставы в безопасности и задействовать мышцы эффективно.

Вторая ошибка — приподнятые пятки. Как пояснила Бахтурина, это свидетельствует о недостаточной подвижности голеностопного сустава. Тренер рекомендовала включать в программу тренировок специальные упражнения на мобилизацию этой зоны, а также регулярно растягивать икры и ахиллово сухожилие.

Третьей критической ошибкой она назвала наклон корпуса вперёд. По её мнению, причина часто кроется в слабости мышц кора и спины. Игнорировать это нельзя — в таком положении увеличивается нагрузка на поясницу, что может привести к травмам.

Кроме того, она обратила внимание на глубину приседа: как чрезмерно глубокие, так и слишком поверхностные варианты могут быть неэффективны. Оптимальной глубиной, по её мнению, является положение, при котором бёдра параллельны полу. При этом новичкам разрешается использовать меньшую амплитуду, но только при условии строгого контроля техники.

Наконец, завершающим пунктом стала ошибка в верхней фазе упражнения. Бахтурина подчеркнула, что подъём из приседа должен выполняться с акцентом на активацию ягодичных мышц — иначе эффективность движений снижается, а риск перегрузки поясницы растёт, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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