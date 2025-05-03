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Николай Давыденко потряс фактом о Мирре Андреевой: её организм не справляется с нагрузками в теннисе

1:36
Спорт

Бывший теннисист и экс-третья ракетка мира Николай Давыденко высказал мнение о физическом состоянии 18-летней россиянки Мирры Андреевой. Он отметил, что, несмотря на её успехи в профессиональном теннисе, включая победы на турнирах WTA и серебряную медаль Олимпийских игр в парном разряде, её организм пока не готов справляться с высокой нагрузкой.

Мирра Андреева
Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мирра Андреева

Давыденко обратил внимание на то, что у Андреевой перебинтованные кисти и есть проблемы с плечом. Это свидетельствует о том, что она испытывает значительные физические нагрузки и ещё не достигла полной готовности выдерживать такие испытания.

"Понятно, что у неё сейчас профессиональная нагрузка идёт и играет очень много матчей. Значит, её организм пока не справляется, она ещё не готова до конца держать такую нагрузку", — сказал Давыденко в телеграм-канале BB Tennis.

Мирра Андреева действительно показала впечатляющие результаты в этом сезоне, выиграв турниры WTA-1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе. Кроме того, она стала самым молодым призёром в истории Олимпийских игр, завоевав серебряную медаль в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Андреева начала свою профессиональную карьеру в 2018 году и уже успела достичь значительных успехов. В 2021 году она стала победительницей юниорского US Open, что стало важным шагом в её профессиональной карьере.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2025).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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