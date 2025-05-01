Друг Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии

Джонни Герберт, бывший напарник и близкий друг Михаэля Шумахера, в недавнем интервью рассказал о здоровье легендарного гонщика, и его слова могут дать повод для серьезной надежды.
Герберт говорит, что состояние Шумахера медленно, но верно улучшается. Он даже лично присутствовал на свадьбе своей дочери, что может быть положительным знаком.
По словам бывшего гонщика Формулы-1, есть несколько признаков того, что состояние Шумахера улучшается.
Герберт упомянул два конкретных события, которые он нашел особенно обнадеживающими. Во-первых, по сообщениям таблоидов, Шумахер лично присутствовал на свадьбе своей дочери. Во-вторых, немецкий гонщик — конечно, с помощью своей жены — несколько недель назад сам расписался на шлеме.
"Было замечательно услышать, что Шумахер расписался на шлеме сэра Джеки Стюарта в начале этого месяца. Это был важный момент. Мы не видели ничего столь эмоционального уже много лет, и надеемся, что это знак. Надеюсь, Михаэль идет на поправку. Это был долгий и ужасный путь для его семьи, но надеемся, что мы скоро снова увидим его в команде Формулы-1", — с волнением сказал Герберт.
Он добавил, что если бы Шумахер снова появился в гонке Формулы-1, это был бы один из самых воодушевляющих моментов для всего спортивного мира.
"Появление Шумахера на гоночных выходных Формулы-1 стало бы одним из тех моментов, которые могут увидеть только величайшие гонщики. Все были бы рады за него, не только в гоночных командах, но и во всем мире", — заключил Герберт.
Михаэ́ль Шума́хер (нем. Michael Schumacher; МФА: ; род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.