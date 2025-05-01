Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убивает тихо и каждый день: как привычный пластик разрушает сердце и иммунитет
Сбавьте скорость: этим 4 знакам зодиака в мае понадобится отдых и запас энергии
Собаки, которых лучше не заводить в доме с детьми: 3 породы, о которых жалеют родители
Сырники как в ресторане: секреты приготовления воздушного лакомства с хрустящей корочкой
Забыл оплатить — и хорошо: когда штрафы действительно сгорают без последствий
Выкиньте обои: 3 приёма, чтобы гости захотели сфотографировать ваш интерьер
Вкус Хорватии: отправляемся на дегустацию лучших вин и штруделей муракози
Опаснее змеи: почему этого муравья боятся даже врачи
Состояния растут, как на дрожжах: кто из российских богачей богаче всех в 2025 году

Друг Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии

1:47
Спорт

Джонни Герберт, бывший напарник и близкий друг Михаэля Шумахера, в недавнем интервью рассказал о здоровье легендарного гонщика, и его слова могут дать повод для серьезной надежды.

Михаэль Шумахер
Фото: commons.wikimedia.org by emperornie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Михаэль Шумахер

Герберт говорит, что состояние Шумахера медленно, но верно улучшается. Он даже лично присутствовал на свадьбе своей дочери, что может быть положительным знаком.

По словам бывшего гонщика Формулы-1, есть несколько признаков того, что состояние Шумахера улучшается.

Герберт упомянул два конкретных события, которые он нашел особенно обнадеживающими. Во-первых, по сообщениям таблоидов, Шумахер лично присутствовал на свадьбе своей дочери. Во-вторых, немецкий гонщик — конечно, с помощью своей жены — несколько недель назад сам расписался на шлеме.

"Было замечательно услышать, что Шумахер расписался на шлеме сэра Джеки Стюарта в начале этого месяца. Это был важный момент. Мы не видели ничего столь эмоционального уже много лет, и надеемся, что это знак. Надеюсь, Михаэль идет на поправку. Это был долгий и ужасный путь для его семьи, но надеемся, что мы скоро снова увидим его в команде Формулы-1", — с волнением сказал Герберт.

Он добавил, что если бы Шумахер снова появился в гонке Формулы-1, это был бы один из самых воодушевляющих моментов для всего спортивного мира.

"Появление Шумахера на гоночных выходных Формулы-1 стало бы одним из тех моментов, которые могут увидеть только величайшие гонщики. Все были бы рады за него, не только в гоночных командах, но и во всем мире", — заключил Герберт.

Уточнения

Михаэ́ль Шума́хер (нем. Michael Schumacher; МФА: ; род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка обожает желе, но игнорирует мясо? Вот что она на самом деле хочет сказать
Домашние животные
Кошка обожает желе, но игнорирует мясо? Вот что она на самом деле хочет сказать Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет
Новости спорта
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Последние материалы
Убивает тихо и каждый день: как привычный пластик разрушает сердце и иммунитет
Сбавьте скорость: этим 4 знакам зодиака в мае понадобится отдых и запас энергии
Друг Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии
Собаки, которых лучше не заводить в доме с детьми: 3 породы, о которых жалеют родители
Сырники как в ресторане: секреты приготовления воздушного лакомства с хрустящей корочкой
Забыл оплатить — и хорошо: когда штрафы действительно сгорают без последствий
Выкиньте обои: 3 приёма, чтобы гости захотели сфотографировать ваш интерьер
Вкус Хорватии: отправляемся на дегустацию лучших вин и штруделей муракози
Опаснее змеи: почему этого муравья боятся даже врачи
Состояния растут, как на дрожжах: кто из российских богачей богаче всех в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.