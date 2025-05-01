Друг Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Джонни Герберт, бывший напарник и близкий друг Михаэля Шумахера, в недавнем интервью рассказал о здоровье легендарного гонщика, и его слова могут дать повод для серьезной надежды.

Фото: commons.wikimedia.org by emperornie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Михаэль Шумахер

Герберт говорит, что состояние Шумахера медленно, но верно улучшается. Он даже лично присутствовал на свадьбе своей дочери, что может быть положительным знаком.

По словам бывшего гонщика Формулы-1, есть несколько признаков того, что состояние Шумахера улучшается.

Герберт упомянул два конкретных события, которые он нашел особенно обнадеживающими. Во-первых, по сообщениям таблоидов, Шумахер лично присутствовал на свадьбе своей дочери. Во-вторых, немецкий гонщик — конечно, с помощью своей жены — несколько недель назад сам расписался на шлеме.

"Было замечательно услышать, что Шумахер расписался на шлеме сэра Джеки Стюарта в начале этого месяца. Это был важный момент. Мы не видели ничего столь эмоционального уже много лет, и надеемся, что это знак. Надеюсь, Михаэль идет на поправку. Это был долгий и ужасный путь для его семьи, но надеемся, что мы скоро снова увидим его в команде Формулы-1", — с волнением сказал Герберт.

Он добавил, что если бы Шумахер снова появился в гонке Формулы-1, это был бы один из самых воодушевляющих моментов для всего спортивного мира.

"Появление Шумахера на гоночных выходных Формулы-1 стало бы одним из тех моментов, которые могут увидеть только величайшие гонщики. Все были бы рады за него, не только в гоночных командах, но и во всем мире", — заключил Герберт.

Уточнения

Михаэ́ль Шума́хер (нем. Michael Schumacher; МФА: ; род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира.

