Шесть звёзд футбола покидают Реал Мадрид

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Вылет из Лиги чемпионов, поражение в финале Кубка Испании и вероятный сезон без трофеев привели в ярость президента "Реала" Флорентино Переса.

Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Реал Мадрид

Первыми кандидатами на уход станут Родриго и Эдуардо Камавинга, и "Реал Мадрид" рассчитывает получить за них около 200 миллионов евро. Давид Алаба и Ферлан Менди теперь нежелательны, как и молодые таланты Арда Гюлер и Эндрик.

Карло Анчелотти отказался от участия в сборной Бразилии и хочет в последний раз возглавить "Реал Мадрид" на клубном чемпионате мира в США. Итальянского тренера прельстило предложение от Саудовской Аравии, которое приносило бы ему 50 миллионов евро в год.

Уточнения



Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).



