Талант как у Ямала рождается раз в пятьдесят лет: как футболист поразил фанатов

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На "Камп Ноу" 17-летний нападающий Ламин Ямал отпраздновал свой 100-й матч за взрослую команду "Барселоны", забив гол и продемонстрировав блестящую игру: каталонцы сыграли вничью 3:3 с "Интером" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

После матча главный тренер "Барселоны" Ханси Флик также подчеркнул важность молодой звезды.

"Ламин Ямал показал нам путь, забив невероятный гол, который имел решающее значение после того, как мы отставали на два гола. Он очень важный игрок для нас, потому что в важных матчах, как он уже показывал раньше, он всегда выкладывается на полную", — сказал немецкий тренер.

Гол Ямала стал поистине памятным: он обыграл двух игроков "Интера", а затем закрутил мяч в правый верхний угол, но мяч отскочил от стойки ворот и влетел в сетку.

Нападающий также забил гол в возрасте 17 лет и 291 дня, став самым молодым автором гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов, побив предыдущий рекорд, установленный Килианом Мбаппе (18 лет, в 2017 году). В ходе матча Ямал дважды попал в штангу и внес серьезное замешательство в оборону "Милана". С другой стороны, тренер "Интера" Симоне Индзаги тоже не скупился на похвалы.

Уточнения

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.

